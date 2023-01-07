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≡ Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45907
Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:06
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Новый маршрут №1 начал работать между двумя населенными пунктами с 3 января. Он соединяет село Мичуринское и поселок Заречный, при этом заезжает в город Тобыл, сообщает пресс-служба местного акимата.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8953
Re: Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:06
#1
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Цитата:
Между Мичуриным

Правильно Мичуринским
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21429
Re: Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:16
#2
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120й маршрут как угадал то..
Тут может тоже что то получится..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18621
Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:36
#3
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бред какой то.
этот маршрут.
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