Отправлено: - 21:39

111:

Разве это конкурент?

yudjin:

Да, тоже там был несколько раз. Хороший семейный общепит,с приемлемыми ценами и традиционной для нашего менталитета кухней.

yudjin:

Напомню, что было на месте жральни. Благоустроенный сквер с соснами, елями, лавками и дорожками.

Цитата:Для мака на снгшном пространстве это волей не волей конкурентМак запретил закупать котлеты в России у компании которая на 80% копирует сам мак)Поэтому все так и произошлоИм выгоднее у нас тут все закрыть чем заниматься инвестициями и строить тут завод котлетРынок не тянет наш потомучто населения мало а территория огромнаяЦитата:Вы че дома пельмени и вареники поесть не можете?Я вот дома биг мак повторить не смогу а пельмени из всех этих столовок запростоТак нафиг они нужны тогда? Сколько в Челябинске был понять не мог,че россияне тащаться по этим уральским пельменям если на вкус они хуже полуфабрикатов нашихМенталитет такой?)Цитата:И кому он нафиг нужен был этот сквер у жопы Торгового центра?Там в основном продовщицы из марта перекуры перекуривали да собачники своих собак выгуливали на газон