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Можно, конечно, сослаться на ст. 7 и 8 устава ОДКБ, где организация реагирует на угрозу стабильности государства, тем более что именно понимать под «стабильностью» в документе не прописано. Но неужели теперь всякий раз, когда элиты, в политологическом смысле этого слова, попытаются устроить разборки друг с другом, в нашу страну будут приглашать иностранные войска? И получается, что ОДКБ это не гарант безопасности региона, а всего лишь договор нескольких лидеров по охране их собственной власти от собственных подчиненных.

Во-вторых, генпрокурор, говоря о заговоре, отметил, что криминальный авторитет Арман Джумагельдиев или Дикий Арман организовывал захват госучреждений в Алматы «при координации куратора из КНБ». С одной стороны, это забавно, когда генеральный прокурор публично признает, что казахстанские ОПГ не только не боятся правоохранителей, но еще и существуют на взаимовыгодной основе и выполняют поручения. С другой, и это второй важный вопрос, а что сделано государством, чтобы эту ситуацию поменять? Просто одного злого начальника поменяли на другого, но хорошего?! Комитет имеет огромные возможности и мало кем контролируется, что подтверждают январские протесты и генпрокурор.

Кстати, видели,как менялась в 2022 году цена на дизтопливо?

Цитата:Глупость какая-тоВ любой стране если подчинённые законно избранного президента пытаются через армию или спецслужбы совершить гос переворот то это будет считаться преступлениемА раз так то и иностранный контингент вправе вмешаться для защиты своих граждан и граждан данной страны от заговорщиковИ да ОДКБ это оплот стабильности именно для первых лиц как гарантов конституцииПоди разберись это террористы напали или подчиненные переворот собираются устроить? И пока ОДКБ будет разбираться на месте страны пусть возникает ИГИЛ так да по мнение автора?Цитата:Просто надо знать специфику работы нашего КНБ когда из 14 его начальников 3 осуждены на различные сроки))Это уже не комитет нац безопасности а какой то Сельский акимат где за руководством нужен глаз да глазЦитата:Ой а то непонятно что цену на топливо в ноябре-декабре 2021 повышали исскуственноЧтобы к 1 января через подконтрольных титушек всколыхнуть народ