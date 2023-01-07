Если это был госпереворот от казахстанских высших должностных лиц, а не акт международных террористов, как утверждает Асылов, тогда встает вопрос о законности ввода войск ОДКБ. Неужели теперь всякий раз, когда элиты, в политологическом смысле этого слова, попытаются устроить разборки друг с другом, в нашу страну будут приглашать иностранные войска? Читать новость
Георгий пытается подкинуть г... на вентилятор. Я езжу на дизеле,цена 260тнг вполне доступная,в морозы добавляю немного антигеля,коллеги вообще ничего не добавляют и так нормально,а мунай пусть засунет в жп себе свою золотую солярку по 635
Можно, конечно, сослаться на ст. 7 и 8 устава ОДКБ, где организация реагирует на угрозу стабильности государства, тем более что именно понимать под «стабильностью» в документе не прописано. Но неужели теперь всякий раз, когда элиты, в политологическом смысле этого слова, попытаются устроить разборки друг с другом, в нашу страну будут приглашать иностранные войска? И получается, что ОДКБ это не гарант безопасности региона, а всего лишь договор нескольких лидеров по охране их собственной власти от собственных подчиненных.
Глупость какая-то В любой стране если подчинённые законно избранного президента пытаются через армию или спецслужбы совершить гос переворот то это будет считаться преступлением А раз так то и иностранный контингент вправе вмешаться для защиты своих граждан и граждан данной страны от заговорщиков И да ОДКБ это оплот стабильности именно для первых лиц как гарантов конституции Поди разберись это террористы напали или подчиненные переворот собираются устроить? И пока ОДКБ будет разбираться на месте страны пусть возникает ИГИЛ так да по мнение автора? Цитата:
Во-вторых, генпрокурор, говоря о заговоре, отметил, что криминальный авторитет Арман Джумагельдиев или Дикий Арман организовывал захват госучреждений в Алматы «при координации куратора из КНБ». С одной стороны, это забавно, когда генеральный прокурор публично признает, что казахстанские ОПГ не только не боятся правоохранителей, но еще и существуют на взаимовыгодной основе и выполняют поручения. С другой, и это второй важный вопрос, а что сделано государством, чтобы эту ситуацию поменять? Просто одного злого начальника поменяли на другого, но хорошего?! Комитет имеет огромные возможности и мало кем контролируется, что подтверждают январские протесты и генпрокурор.
Просто надо знать специфику работы нашего КНБ когда из 14 его начальников 3 осуждены на различные сроки)) Это уже не комитет нац безопасности а какой то Сельский акимат где за руководством нужен глаз да глаз Цитата:
Кстати, видели,как менялась в 2022 году цена на дизтопливо?
Ой а то непонятно что цену на топливо в ноябре-декабре 2021 повышали исскуственно Чтобы к 1 января через подконтрольных титушек всколыхнуть народ
Это было 96 году прошлого века, в славном городе Аркалык. С утреца в стиле глашатаев падишаха, по всем точкам торговли пробежались молодые хлопцы с известием о срочном распродаже сигарет по сбросовой цене. Следовало оплату внести в акимате, получить талон, а на ЖД тупике получить товар прямо с вагона. Тогда городской акимат был в бывшем здании обкома, кабинет акима Болеповой имел персональный лифт прямо с кабинета акима на выход где подают авто. Комерсы понесли наличные, получили заветный талон и ждали дальнейших указании. В процессе я задавал много вопросов, за что меня выперли с кабинета акима и отказали дать талон. Я прямиком пошел в КНБ, заявить что аким замышляет что-то подозрительное. Заявление с меня не взяли, спасибо хоть выслушали. Ближе к обеду, народ стал возмущаться, когда обстановка накалилась до предела аким Болепова вышла с кабинета и на белом глазу заявила, что там никого нет. Жулики прямиком на лифте спустились вниз и был таков!
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