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≡ Георгий ГОВОРОВ: Как генпрокурор сказал…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45905
Георгий ГОВОРОВ: Как генпрокурор сказал…
Отправлено: 07.01.23 - 09:58
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Если это был госпереворот от казахстанских высших должностных лиц, а не акт международных террористов, как утверждает Асылов, тогда встает вопрос о законности ввода войск ОДКБ. Неужели теперь всякий раз, когда элиты, в политологическом смысле этого слова, попытаются устроить разборки друг с другом, в нашу страну будут приглашать иностранные войска?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
227
Re: Георгий ГОВОРОВ: Как генпрокурор сказал…
Отправлено: 07.01.23 - 09:58
#1
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Какая борьба с преступностью, господа, если преступность и власть давно уже слились в едином порыве? И очень трудно определить, где заканчивается первая из них и где начинается вторая...
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9120
Re: Георгий ГОВОРОВ: Как генпрокурор сказал…
Отправлено: 07.01.23 - 11:08
#2
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Цитата:
Кстати, видели,как менялась в 2022 году цена на дизтопливо?

Источник:

Георгий пытается подкинуть г... на вентилятор.
Я езжу на дизеле,цена 260тнг вполне доступная,в морозы добавляю немного антигеля,коллеги вообще ничего не добавляют и так нормально,а мунай пусть засунет в жп себе свою золотую солярку по 635
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13324
Re: Георгий ГОВОРОВ: Как генпрокурор сказал…
Отправлено: 07.01.23 - 15:57
#3
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Цитата:
Можно, конечно, сослаться на ст. 7 и 8 устава ОДКБ, где организация реагирует на угрозу стабильности государства, тем более что именно понимать под «стабильностью» в документе не прописано. Но неужели теперь всякий раз, когда элиты, в политологическом смысле этого слова, попытаются устроить разборки друг с другом, в нашу страну будут приглашать иностранные войска? И получается, что ОДКБ это не гарант безопасности региона, а всего лишь договор нескольких лидеров по охране их собственной власти от собственных подчиненных.

Глупость какая-то
В любой стране если подчинённые законно избранного президента пытаются через армию или спецслужбы совершить гос переворот то это будет считаться преступлением
А раз так то и иностранный контингент вправе вмешаться для защиты своих граждан и граждан данной страны от заговорщиков
И да ОДКБ это оплот стабильности именно для первых лиц как гарантов конституции
Поди разберись это террористы напали или подчиненные переворот собираются устроить? И пока ОДКБ будет разбираться на месте страны пусть возникает ИГИЛ так да по мнение автора?
Цитата:
Во-вторых, генпрокурор, говоря о заговоре, отметил, что криминальный авторитет Арман Джумагельдиев или Дикий Арман организовывал захват госучреждений в Алматы «при координации куратора из КНБ». С одной стороны, это забавно, когда генеральный прокурор публично признает, что казахстанские ОПГ не только не боятся правоохранителей, но еще и существуют на взаимовыгодной основе и выполняют поручения. С другой, и это второй важный вопрос, а что сделано государством, чтобы эту ситуацию поменять? Просто одного злого начальника поменяли на другого, но хорошего?! Комитет имеет огромные возможности и мало кем контролируется, что подтверждают январские протесты и генпрокурор.

Просто надо знать специфику работы нашего КНБ когда из 14 его начальников 3 осуждены на различные сроки))
Это уже не комитет нац безопасности а какой то Сельский акимат где за руководством нужен глаз да глаз
Цитата:
Кстати, видели,как менялась в 2022 году цена на дизтопливо?

Ой а то непонятно что цену на топливо в ноябре-декабре 2021 повышали исскуственно
Чтобы к 1 января через подконтрольных титушек всколыхнуть народ
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5750
Re: Георгий ГОВОРОВ: Как генпрокурор сказал…
Отправлено: 07.01.23 - 16:56
#4
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Это было 96 году прошлого века, в славном городе Аркалык. С утреца в стиле глашатаев падишаха, по всем точкам торговли пробежались молодые хлопцы с известием о срочном распродаже сигарет по сбросовой цене. Следовало оплату внести в акимате, получить талон, а на ЖД тупике получить товар прямо с вагона. Тогда городской акимат был в бывшем здании обкома, кабинет акима Болеповой имел персональный лифт прямо с кабинета акима на выход где подают авто.
Комерсы понесли наличные, получили заветный талон и ждали дальнейших указании. В процессе я задавал много вопросов, за что меня выперли с кабинета акима и отказали дать талон. Я прямиком пошел в КНБ, заявить что аким замышляет что-то подозрительное. Заявление с меня не взяли, спасибо хоть выслушали. Ближе к обеду, народ стал возмущаться, когда обстановка накалилась до предела аким Болепова вышла с кабинета и на белом глазу заявила, что там никого нет. Жулики прямиком на лифте спустились вниз и был таков!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18616
Re: Георгий ГОВОРОВ: Как генпрокурор сказал…
Отправлено: 07.01.23 - 19:18
#5
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главное я так понял здесь-
дождемся.
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