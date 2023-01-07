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Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45905
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
Фото похоронного венка возле закрывшегося ресторана быстрого питания в редакцию "НГ" прислали 6 января читатели. Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале сообщила, что костанаец свои действия объяснил сотрудникам полиции спором с другом.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8951
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
Цитата:
Согласно статьи 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.
И что он нарушил?
Цитата:
А что так мало? надо было еще пришить модную статью - жестокое обращение с животными и по старой памяти, несанкционированный митинг!
составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
Согласно статьи 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.
И что он нарушил?
Цитата:
Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.
А что так мало? надо было еще пришить модную статью - жестокое обращение с животными и по старой памяти, несанкционированный митинг!
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 12:16
Жаль, детишкам было само то..
Хотя у нас тяжело конкурировать тут в еде, Макдональс немного слукавил..
Хотя у нас тяжело конкурировать тут в еде, Макдональс немного слукавил..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3574
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 13:12
Цитата:
НУ, теперь будет: - чебуречная, пирожковая, кофейня или что то в этом роде- если будут вкусные чебуреки, пирожки, кофе - народ точно так же будет ходить.
Единственное, что смущает: - вы где нибудь видели: если где то у нас закрывалась рядовая забегаловка, то решение о помощи ей, принималась на уровне правительства.
Это вам не кантар, 20 000 боевики и прочая фигня.
Если бы хозяин был бы на воле: - то все тут бегали бы начиная с премьера и кончая городским акимом - искали бы это мраморное мясо.
111:
детишкам было само то
детишкам было само то
НУ, теперь будет: - чебуречная, пирожковая, кофейня или что то в этом роде- если будут вкусные чебуреки, пирожки, кофе - народ точно так же будет ходить.
Единственное, что смущает: - вы где нибудь видели: если где то у нас закрывалась рядовая забегаловка, то решение о помощи ей, принималась на уровне правительства.
Это вам не кантар, 20 000 боевики и прочая фигня.
Если бы хозяин был бы на воле: - то все тут бегали бы начиная с премьера и кончая городским акимом - искали бы это мраморное мясо.
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 13:48
Цитата:
Даже не представлю что там будет, но чебуреки, наверно нет.
Они элементарно не смогут платить за аренду.
Да и в Марте этого добра хватает, может кто оттуда придет на место Мака, но конечно, так как в Макдональдсе, никто не сможет сделать, но я бы был рад, если бы азербайджанцы, которые делают шаурму трасса Костанай Рудный и в Рудном, чтобы такие как они открылись тут.
Ведь чтобы насладиться их кухней, многие горожане едут под Рудный..
ACROS:
если будут вкусные чебуреки, пирожки, ко
если будут вкусные чебуреки, пирожки, ко
Даже не представлю что там будет, но чебуреки, наверно нет.
Они элементарно не смогут платить за аренду.
Да и в Марте этого добра хватает, может кто оттуда придет на место Мака, но конечно, так как в Макдональдсе, никто не сможет сделать, но я бы был рад, если бы азербайджанцы, которые делают шаурму трасса Костанай Рудный и в Рудном, чтобы такие как они открылись тут.
Ведь чтобы насладиться их кухней, многие горожане едут под Рудный..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13324
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 15:45
Щас тут не хватает цитаты Лаврова про "дебилов б***ь"
Незнают уже как в лужу сесть на ровном месте
Цитата:
Непристойные действия с цинизмом
Это как тот идиот котрый на смерти колхозника на новый постамент пририсовал надпись "глобус костаная"
Вроде шутка глупая но акимат видимо обижается на такое Цитата:
Просто начнут из России мясо возить с итальянской фабрики которая и была заточена на маки по всему СНГ и всё
Тот же мак будет только с названием другим
Незнают уже как в лужу сесть на ровном месте
Цитата:
yudjin:
либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. И что он нарушил?
либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. И что он нарушил?
Непристойные действия с цинизмом
Это как тот идиот котрый на смерти колхозника на новый постамент пририсовал надпись "глобус костаная"
Вроде шутка глупая но акимат видимо обижается на такое Цитата:
111:
Даже не представлю что там будет, но чебуреки, наверно нет.
Даже не представлю что там будет, но чебуреки, наверно нет.
Просто начнут из России мясо возить с итальянской фабрики которая и была заточена на маки по всему СНГ и всё
Тот же мак будет только с названием другим
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5750
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 16:20
Никогда не поверю, что причина закрытия заведения в отсутствии мяса,а наше не годится что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13324
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 16:53
Цитата:
Не годится
Под мак нужно определенное мясо для котлет которое делают специальные заводы
Мы брали котлеты с итальянской фабрики которая стоит под оренбургом
Потомучто маК в России с 90ых годов и рынок там больше
Вот и построили там завод
Как мак ушел из России нам запретили закупаться в России т.к. там конкуренты выросли в лице "вкусно и точка"
А закупать котлеты в Турции дорого
Вот и закрылся мак
сайлау курманов:
Никогда не поверю, что причина закрытия заведения в отсутствии мяса,а наше не годится что ли?
Никогда не поверю, что причина закрытия заведения в отсутствии мяса,а наше не годится что ли?
Не годится
Под мак нужно определенное мясо для котлет которое делают специальные заводы
Мы брали котлеты с итальянской фабрики которая стоит под оренбургом
Потомучто маК в России с 90ых годов и рынок там больше
Вот и построили там завод
Как мак ушел из России нам запретили закупаться в России т.к. там конкуренты выросли в лице "вкусно и точка"
А закупать котлеты в Турции дорого
Вот и закрылся мак
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 17:19
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18616
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 19:14
во всех новостных лентах мира.
В Костанае похоронили макдональдс.
люди уже не ищут что это за город.
это где тетки голые летом ходят,
где на улицах на коньках катаются...
В Костанае похоронили макдональдс.
люди уже не ищут что это за город.
это где тетки голые летом ходят,
где на улицах на коньках катаются...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18616
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 19:15
а так бы висилицу поставить.
он не мог дальше жить без этого.
круче бы было.
он не мог дальше жить без этого.
круче бы было.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11864
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 20:00
Красавчик. Уважения тебе от ждунов, Которые не хотят тут нациков и демократии ихних от Америки. со своей химии, которое кормят наших детей. А местные любители американского фасфуда пусть плачат. У нас есть класная местная кухня. Куардак , беш, борщ мой любимый.
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:00
Цитата:
Так это азербайджанцы,я думал тот дядька которой дёнеры делает, турок.
111:
если бы азербайджанцы, которые делают шаурму трасса Костанай Рудный и в Рудном,
если бы азербайджанцы, которые делают шаурму трасса Костанай Рудный и в Рудном,
Так это азербайджанцы,я думал тот дядька которой дёнеры делает, турок.
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:05
Цитата:
Ты забыл добавить ,что из за не расторопности наших министров, строительство мясоперерабатывающего комбината для МАКА откладывали 3 раза начина с 2015 года и вот результат.
abaika95:
Как мак ушел из России нам запретили закупаться в России т.к. там конкуренты выросли в лице "вкусно и точка" А закупать котлеты в Турции дорого Вот и закрылся мак
Как мак ушел из России нам запретили закупаться в России т.к. там конкуренты выросли в лице "вкусно и точка" А закупать котлеты в Турции дорого Вот и закрылся мак
Ты забыл добавить ,что из за не расторопности наших министров, строительство мясоперерабатывающего комбината для МАКА откладывали 3 раза начина с 2015 года и вот результат.
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