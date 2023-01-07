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≡ Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45905
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
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Фото похоронного венка возле закрывшегося ресторана быстрого питания в редакцию "НГ" прислали 6 января читатели. Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале сообщила, что костанаец свои действия объяснил сотрудникам полиции спором с другом.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8951
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
#1
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Цитата:
составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Согласно статьи 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

И что он нарушил?

Цитата:
Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.


А что так мало? надо было еще пришить модную статью - жестокое обращение с животными и по старой памяти, несанкционированный митинг!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21416
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 12:16
#2
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Жаль, детишкам было само то..
Хотя у нас тяжело конкурировать тут в еде, Макдональс немного слукавил..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3574
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 13:12
#3
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Цитата:
111:
детишкам было само то


НУ, теперь будет: - чебуречная, пирожковая, кофейня или что то в этом роде- если будут вкусные чебуреки, пирожки, кофе - народ точно так же будет ходить.

Единственное, что смущает: - вы где нибудь видели: если где то у нас закрывалась рядовая забегаловка, то решение о помощи ей, принималась на уровне правительства.
Это вам не кантар, 20 000 боевики и прочая фигня.
Если бы хозяин был бы на воле: - то все тут бегали бы начиная с премьера и кончая городским акимом - искали бы это мраморное мясо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21416
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 13:48
#4
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Цитата:
ACROS:
если будут вкусные чебуреки, пирожки, ко

Даже не представлю что там будет, но чебуреки, наверно нет.
Они элементарно не смогут платить за аренду.
Да и в Марте этого добра хватает, может кто оттуда придет на место Мака, но конечно, так как в Макдональдсе, никто не сможет сделать, но я бы был рад, если бы азербайджанцы, которые делают шаурму трасса Костанай Рудный и в Рудном, чтобы такие как они открылись тут.
Ведь чтобы насладиться их кухней, многие горожане едут под Рудный..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13324
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 15:45
#5
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Щас тут не хватает цитаты Лаврова про "дебилов б***ь"

Незнают уже как в лужу сесть на ровном месте

Цитата:
yudjin:
либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. И что он нарушил?

Непристойные действия с цинизмом
Это как тот идиот котрый на смерти колхозника на новый постамент пририсовал надпись "глобус костаная"
Вроде шутка глупая но акимат видимо обижается на такое Цитата:
111:
Даже не представлю что там будет, но чебуреки, наверно нет.

Просто начнут из России мясо возить с итальянской фабрики которая и была заточена на маки по всему СНГ и всё
Тот же мак будет только с названием другим
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5750
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 16:20
#6
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Никогда не поверю, что причина закрытия заведения в отсутствии мяса,а наше не годится что ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13324
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 16:53
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Никогда не поверю, что причина закрытия заведения в отсутствии мяса,а наше не годится что ли?

Не годится
Под мак нужно определенное мясо для котлет которое делают специальные заводы
Мы брали котлеты с итальянской фабрики которая стоит под оренбургом
Потомучто маК в России с 90ых годов и рынок там больше
Вот и построили там завод
Как мак ушел из России нам запретили закупаться в России т.к. там конкуренты выросли в лице "вкусно и точка"
А закупать котлеты в Турции дорого
Вот и закрылся мак
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21416
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 17:19
#8
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Мда уж..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18616
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 19:14
#9
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во всех новостных лентах мира.
В Костанае похоронили макдональдс.
люди уже не ищут что это за город.
это где тетки голые летом ходят,
где на улицах на коньках катаются...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18616
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 19:15
#10
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а так бы висилицу поставить.
он не мог дальше жить без этого.
круче бы было.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11864
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 20:00
#11
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Красавчик. Уважения тебе от ждунов, Которые не хотят тут нациков и демократии ихних от Америки. со своей химии, которое кормят наших детей. А местные любители американского фасфуда пусть плачат. У нас есть класная местная кухня. Куардак , беш, борщ мой любимый.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9120
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:00
#12
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Цитата:
111:
если бы азербайджанцы, которые делают шаурму трасса Костанай Рудный и в Рудном,

Так это азербайджанцы,я думал тот дядька которой дёнеры делает, турок.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9120
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:05
#13
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Цитата:
abaika95:
Как мак ушел из России нам запретили закупаться в России т.к. там конкуренты выросли в лице "вкусно и точка" А закупать котлеты в Турции дорого Вот и закрылся мак

Ты забыл добавить ,что из за не расторопности наших министров, строительство мясоперерабатывающего комбината для МАКА откладывали 3 раза начина с 2015 года и вот результат.
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