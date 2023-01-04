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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 544 из 544«1...542543544
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25624
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:14
#8146
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КОстанайцы, скажите мне.
Куда Архимеда - подевали?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:21
#8147
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Цитата:
drakon:
КОстанайцы, скажите мне. Куда Архимеда - подевали?...

На пост президента баллотироваться будет..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25624
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:30
#8148
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Цитата:
111:
На пост президента баллотироваться будет.

А когда - выборы?... :lol: :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:42
#8149
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Цитата:
drakon:
когда - выборы?.

Через лет пять
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.23 - 16:53
#8150
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25624
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.23 - 16:59
#8151
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В КОстанае, тоже такой
мороз - жлут?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21416
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.23 - 17:30
#8152
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С Рождеством дракоша!

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