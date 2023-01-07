Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 16:18

---«Юрта несокрушимости»: В Буче появился необычный пункт обогрева .В Бучанском горсовете рассказали, что такой проект заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.Посетителей кормили пловом и поили чаем со сладостями.Всё это конечно трогательно, но это те люди которые руководили беспорядками в Казахстане, они также финансируются западом и им тут безопасно и можно дальше готовить радикалов для нового переворота...https://dzen.ru/b/Y7kvr3pgYXAlkNL3