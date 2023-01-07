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≡ Напавшего на рудненского экоактивиста мужчину задержала полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45905
Напавшего на рудненского экоактивиста мужчину задержала полиция
Отправлено: 07.01.23 - 16:11
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О задержании подозреваемого, распылившего газовый баллончик в лицу Максиму Фролову, сообщила пресс-служба МВД РК. Напомним, инцидент произошел 25 декабря 2022 года в Рудном. Неизвестный сначала проколол шины экоактивиста, а когда тот вышел из машины, напал на него.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5749
Re: Напавшего на рудненского экоактивиста мужчину задержала...
Отправлено: 07.01.23 - 16:11
#1
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Очень любопытно, киллер сдаст своего протеже? говорят обычно заказчик получает больше чем исполнитель, чем всё закончится
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