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≡ Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45905
Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 07.01.23 - 12:55
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Сообщение о том, что в 8 км от с. Перелески в Денисовском районе на р. Тобол в снежном перемете застряла машина с двумя рыбаками поступило в ДЧС 7 января в 00.37. Как оказалось, жители города Рудного приехали на зимнюю рыбалку. Вскоре разыгралась непогода, образовались снежные переметы, в которых иномарка буксовала и не смогла выехать на берег.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21398
Re: Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 07.01.23 - 12:55
#1
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Что ж это за рыбаки такие..
Они бы еще на Ламборджини в эти степи поехали..
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5749
Re: Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 07.01.23 - 16:08
#2
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Стесняюсь спросить, за эти покатушки просят денег или бесплатно?
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