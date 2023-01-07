Отправлено: - 12:55

Сообщение о том, что в 8 км от с. Перелески в Денисовском районе на р. Тобол в снежном перемете застряла машина с двумя рыбаками поступило в ДЧС 7 января в 00.37. Как оказалось, жители города Рудного приехали на зимнюю рыбалку. Вскоре разыгралась непогода, образовались снежные переметы, в которых иномарка буксовала и не смогла выехать на берег.