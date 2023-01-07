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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 653 из 653«1...651652653
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21398
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 14:18
#9781
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Открылась в Буче

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21398
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 14:19
#9782
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Пункт обогрева с Казахстана

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21398
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 14:21
#9783
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Посетителей кормят пловом и чаем..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 15:45
#9784
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Цитата:
111:
В учебнике,

---Хитер , бродяга , где же я возьму учебник 70ых годов ? Может у кого из форумчан есть ??Цитата:
111:
где нас учили..

----Видать по разным учебникам нас учили .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 16:08
#9785
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Цитата:
111:
Юрта Незламности..

---Где это ? Где первоисточник ?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 16:15
#9786
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Цитата:
Гога:
Где первоисточник ?

По нашим новостям уже везде
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 16:18
#9787
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---«Юрта несокрушимости»: В Буче появился необычный пункт обогрева .В Бучанском горсовете рассказали, что такой проект заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.Посетителей кормили пловом и поили чаем со сладостями.Всё это конечно трогательно, но это те люди которые руководили беспорядками в Казахстане, они также финансируются западом и им тут безопасно и можно дальше готовить радикалов для нового переворота...https://dzen.ru/b/Y7kvr3pgYXAlkNL3
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 16:21
#9788
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В советских учебниках истории про Бандеру и ОУН/УПА, практически ничего нет, упомянуто вскользь, да даже и в вузовских учебниках углубленно не изучалось. Примерно так же как и про басмачество в Средней Азии
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