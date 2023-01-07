Отправлено: - 12:08

составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

Цитата:Согласно статьи 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.И что он нарушил?Цитата:А что так мало? надо было еще пришить модную статью - жестокое обращение с животными и по старой памяти, несанкционированный митинг!