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≡ Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45904
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
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Фото похоронного венка возле закрывшегося ресторана быстрого питания в редакцию "НГ" прислали 6 января читатели. Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале сообщила, что костанаец свои действия объяснил сотрудникам полиции спором с другом.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8951
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
#1
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Цитата:
составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Согласно статьи 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

И что он нарушил?

Цитата:
Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.


А что так мало? надо было еще пришить модную статью - жестокое обращение с животными и по старой памяти, несанкционированный митинг!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21398
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 12:16
#2
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Жаль, детишкам было само то..
Хотя у нас тяжело конкурировать тут в еде, Макдональс немного слукавил..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3574
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 13:12
#3
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Цитата:
111:
детишкам было само то


НУ, теперь будет: - чебуречная, пирожковая, кофейня или что то в этом роде- если будут вкусные чебуреки, пирожки, кофе - народ точно так же будет ходить.

Единственное, что смущает: - вы где нибудь видели: если где то у нас закрывалась рядовая забегаловка, то решение о помощи ей, принималась на уровне правительства.
Это вам не кантар, 20 000 боевики и прочая фигня.
Если бы хозяин был бы на воле: - то все тут бегали бы начиная с премьера и кончая городским акимом - искали бы это мраморное мясо.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21398
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 13:48
#4
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Цитата:
ACROS:
если будут вкусные чебуреки, пирожки, ко

Даже не представлю что там будет, но чебуреки, наверно нет.
Они элементарно не смогут платить за аренду.
Да и в Марте этого добра хватает, может кто оттуда придет на место Мака, но конечно, так как в Макдональдсе, никто не сможет сделать, но я бы был рад, если бы азербайджанцы, которые делают шаурму трасса Костанай Рудный и в Рудном, чтобы такие как они открылись тут.
Ведь чтобы насладиться их кухней, многие горожане едут под Рудный..
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