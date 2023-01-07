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≡ Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45904
Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в Аркалыке
Отправлено: 07.01.23 - 13:09
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29-летняя жительница Аркалыка выпала с балкона 5-го этажа, но успела зацепиться за перила. Сообщение о происшествии поступило от прохожих в 5:30 в Центр оперативного управления города.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21398
Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в Аркалыке
Отправлено: 07.01.23 - 13:09
#1
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Очередной торчок подумал что снизу батут?

[Исправлено: 111, 07.01.2023 - 13:10]
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