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Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
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