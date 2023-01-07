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≡ Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45904
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 07.01.23 - 12:22
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Ну что ж, прокуратура и полиция самоустранились, так что горизбирком может фальсифицировать выборы столько - сколько и как им угодно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21397
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 12:22
#1
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А в чем фальсификация?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2908
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 12:40
#2
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Давайте уже переименуем рубрику Народные новости в - новости от Ильяса.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21397
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 07.01.23 - 12:52
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Давайте уже переименуем рубрику Народные новости в - новости от Ильяса

Ну придет надеюсь время, конда Ильяс все таки прорвется во власть, тогда остепенится, пополнеет, раздобреет и будет потихоньку жить в каком нибуть трехуровневым, врытом в землю особняке, катаясь на гелике, заработанными на честные деньги..
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