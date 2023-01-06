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≡ "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45901
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:21
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О прекращении работы под брендом McDonald's сообщило ТОО "Food Solution KZ" сообщило вчера, 5 января, вечером на своей странице в Instagram. Компания указала, что причиной такого решения стали ограничения в поставках.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3573
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:21
#1
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Если бы Кайрата не закрыли, может и дальше работала бы эта забегаловка - а так хозяина, главного заинтересованного лица - нет, административного ресурса для продвижения этого бизнеса тоже нет: - и остальным наёмным работникам всё по фене.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8951
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:28
#2
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5745
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:50
#3
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Мне кажется Кайрат здесь не причем.
В один из последних визитов вованыч ясно дал понять нашему главному, что далеко ему не сбежать со своей много векторностью, это вам не крошечная прибалтика, здесь живут побратимы. А в кремле подслушали и передали кому надо.
Кстати, с началом сво на севере точно так же началось с побега значимых брендов, видимо на западе усмекнули что их водят за нос.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1449
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 13:00
#4
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казы и точка
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2216
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 14:06
#5
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Цитата:
сайлау курманов: вованыч ясно дал понять нашему главному, что далеко ему не сбежать со своей много векторностью, это вам не крошечная прибалтика, здесь живут побратимы. А в кремле подслушали и передали кому надо.

Сайлау, вы заблуждаетесь. Ни кто не закрывал в Казахстане работу Макдональдс. В связи с уходом Макдональдс из России, соответственно нарушилась вся логистика по доставке полуфабрикатов в казахстанскую сеть из России.
Из Китая доставлять полуфабрикаты не получится, там франшиза макдака принадлежит государству, да и с экономической точки это будет не выгодно.

Ни кто же в Алма-Ате не закрывает завод Кока-Колы? :lol: Алма-Атинскую кока-колу можно купить теперь и у меня в магазине рядом с домом. Здесь с кока-колой совершенно по другому, так как сам концентрат не изготавливался в России. Вот и весь секрет.
Я не думаю что на Алма-Атинском заводе колы не замечают возросшее потребление напитка, после закрытия заводов в России.

[Исправлено: Нурбанчик, 06.01.2023 - 14:10]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2216
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 14:12
#6
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Цитата:
лимон:
казы и точка

:-) пора регистрировать товарный знак ;-) !
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
227
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 14:47
#7
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Чёрная метка вручена.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4872
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 16:04
#8
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ура!!!!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18611
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 16:14
#9
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думаю суицидов не будет от такой новости.
хотя как знать..
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15462
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 17:05
#10
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Цитата:
Нурбанчик:
Алма-Атинскую кока-колу можно купить теперь и у меня в магазине рядом с домом. Здесь с кока-колой совершенно по другому, так как сам концентрат не изготавливался в России. Вот и весь секрет. Я не думаю что на Алма-Атинском заводе колы не замечают возросшее потребление напитка, после закрытия заводов в России.

У нас Астанинская продается. Буквально сегодня "знатоки" обсуждали её на Пикабу - говорят, казахстанская хуже, а Добрый кола ничем не отличается от той что была раньше. По сути, в России только этикетка другая.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8951
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 07.01.23 - 10:41
#11
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Ох, и могут же у нас поддержать!
:lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8951
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 07.01.23 - 10:49
#12
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А почему нет?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9118
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 07.01.23 - 11:03
#13
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Цитата:
yudjin:
А почему нет?

Пельмени нынче не в тренде,молодёжь не будет это жрать,почему то нравиться им эта булка с котлетой и сыром,а после запить всё это колой.
Для меня то же это загадка ,я за эти деньги полноценный обед лучше возьму,первое,второе,чай.
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