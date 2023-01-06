Отправлено: - 23:12

drakon:

Филипп Филиппович, зарегистрировался 22.12.2022 года...

Цитата:Создать заранее и вылезти это разные вещиКак раз таки это и обьесняет почему Хулио пошел в самоуйбийственную атаку с нового года оскорбляя всех и все в том числе и редакциюРешил старый аккаунт слить чтобы сидеть с новогоПомнится до Хулио тут была погремушка под ником Купидон которая также самоубилась после чего сразу же вылез Хулио что я и заметил указывая на этоТак что ФФ это уже третий аватар одного и тоже человека здесьКак и шурка-гражданин СССР))