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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 21:13
Цитата:
Эт, когда, фашисты, вырезали и убивали целые деревни?
Или когда, Абылай-хан убивал невинных, беззащитных детей?
Чудак, ты...
111:
А что тут такого? Издревле даже военные противники уважали друг друга, если воевали достойно..
А что тут такого? Издревле даже военные противники уважали друг друга, если воевали достойно..
Эт, когда, фашисты, вырезали и убивали целые деревни?
Или когда, Абылай-хан убивал невинных, беззащитных детей?
Чудак, ты...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 21:15
Или когда бандеровские ОУН/УПА вырезали поголовно всех подряд?
Ответь?
Степан Бандера-герой?
Крым чей!?
Ответь?
Степан Бандера-герой?
Крым чей!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:05
Цитата:
Ты как всегда, слышишь звон, да не знаешь где он..
Причем тут твои предки?
Филипп Филиппович:
Эт, когда, фашисты,
Эт, когда, фашисты,
Ты как всегда, слышишь звон, да не знаешь где он..
Причем тут твои предки?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:07
Цитата:
Не знаю кто такой Бендера, в школе не рассказывали, а вот Крым всегда был и останется украинским..
Хех..
Этот дебильный вопрос не надоел еще за 9 лет?
Филипп Филиппович:
Крым чей!?
Крым чей!?
Не знаю кто такой Бендера, в школе не рассказывали, а вот Крым всегда был и останется украинским..
Хех..
Этот дебильный вопрос не надоел еще за 9 лет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:13
Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович
Не многовато ли провокаторов на квадратный сантиметр форума?)
Не многовато ли провокаторов на квадратный сантиметр форума?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:17
Цитата:
Последний раз на этом как раз и попалился Хулио
Совпадение?
Цитата:
Злые какие фашисты
Прям как советы в афгане или россияне в Чечне и Украине
Или это другое понимать надо?)))
Цитата:
Сталин и Грозный значит тоже плохие?)Цитата:
Неужто у красной гвардии учились?))Цитата:
По всей видимости да раз его враг Сталин также популярен в одной северной стране
Два героя своего поколения
Цитата:
Татарский и к современной России не имеет никакого уже отношения
Филипп Филиппович:
Чудак, ты...
Чудак, ты...
Последний раз на этом как раз и попалился Хулио
Совпадение?
Цитата:
Филипп Филиппович:
Эт, когда, фашисты, вырезали и убивали целые деревни?
Эт, когда, фашисты, вырезали и убивали целые деревни?
Злые какие фашисты
Прям как советы в афгане или россияне в Чечне и Украине
Или это другое понимать надо?)))
Цитата:
Филипп Филиппович:
Или когда, Абылай-хан убивал невинных, беззащитных детей
Или когда, Абылай-хан убивал невинных, беззащитных детей
Сталин и Грозный значит тоже плохие?)Цитата:
Филипп Филиппович:
Или когда бандеровские ОУН/УПА вырезали поголовно всех подряд?
Или когда бандеровские ОУН/УПА вырезали поголовно всех подряд?
Неужто у красной гвардии учились?))Цитата:
Филипп Филиппович:
Степан Бандера-герой?
Степан Бандера-герой?
По всей видимости да раз его враг Сталин также популярен в одной северной стране
Два героя своего поколения
Цитата:
Филипп Филиппович:
Крым чей!?
Крым чей!?
Татарский и к современной России не имеет никакого уже отношения
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:42
Цитата:
Редакция подождала бы хотя бы недельку, чтоб его восстанавливать под другим ником..
Это как с пользователем, который с дефисом, дефис переставил зарегинился по новой, и бан снялся..
Который 60..
Ну уж пора бы за нарушение хотя бы недельку сидеть..
abaika95:
Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович Не многовато ли провокаторов на квадратный сантиметр форума?)
Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович Не многовато ли провокаторов на квадратный сантиметр форума?)
Редакция подождала бы хотя бы недельку, чтоб его восстанавливать под другим ником..
Это как с пользователем, который с дефисом, дефис переставил зарегинился по новой, и бан снялся..
Который 60..
Ну уж пора бы за нарушение хотя бы недельку сидеть..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25622
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:57
Цитата:
Филипп Филиппович, зарегистрировался 22.12.2022 года...
abaika95:
Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович
Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович
Филипп Филиппович, зарегистрировался 22.12.2022 года...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:10
Цитата:
Так и у меня еще не все 111е стерли и даже самый первый ник еще есть, что был в 2007 или 2008м..
Хотя я просил стереть, оставили.
Выходит я могу обматерить, потом на следующий день восстановить, чтобы опять обматерить, и потом по новой через два часа зарегиниться..
Чтобы опять обматерить всех кто мне перечил..
drakon:
зарегистрировался 22.12.2022 года
зарегистрировался 22.12.2022 года
Так и у меня еще не все 111е стерли и даже самый первый ник еще есть, что был в 2007 или 2008м..
Хотя я просил стереть, оставили.
Выходит я могу обматерить, потом на следующий день восстановить, чтобы опять обматерить, и потом по новой через два часа зарегиниться..
Чтобы опять обматерить всех кто мне перечил..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:12
Цитата:
Создать заранее и вылезти это разные вещи
Как раз таки это и обьесняет почему Хулио пошел в самоуйбийственную атаку с нового года оскорбляя всех и все в том числе и редакцию
Решил старый аккаунт слить чтобы сидеть с нового
Помнится до Хулио тут была погремушка под ником Купидон которая также самоубилась после чего сразу же вылез Хулио что я и заметил указывая на это
Так что ФФ это уже третий аватар одного и тоже человека здесь
Как и шурка-гражданин СССР))
drakon:
Филипп Филиппович, зарегистрировался 22.12.2022 года...
Филипп Филиппович, зарегистрировался 22.12.2022 года...
Создать заранее и вылезти это разные вещи
Как раз таки это и обьесняет почему Хулио пошел в самоуйбийственную атаку с нового года оскорбляя всех и все в том числе и редакцию
Решил старый аккаунт слить чтобы сидеть с нового
Помнится до Хулио тут была погремушка под ником Купидон которая также самоубилась после чего сразу же вылез Хулио что я и заметил указывая на это
Так что ФФ это уже третий аватар одного и тоже человека здесь
Как и шурка-гражданин СССР))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:26
Цитата:
Как то грязновато и низко получается..
Ну а редакция..
А что она?
Человека наказали, зарегинился по полной, искупил свою вину и чист душой..
Это как в России убийцы и педофилы, осужденные на всю жизнь, пошли на СВО, и вот Пригожин объявил им Свободу..
Они так же чисты душой..
abaika95:
Решил старый аккаунт слить чтобы сидеть с нового
Решил старый аккаунт слить чтобы сидеть с нового
Как то грязновато и низко получается..
Ну а редакция..
А что она?
Человека наказали, зарегинился по полной, искупил свою вину и чист душой..
Это как в России убийцы и педофилы, осужденные на всю жизнь, пошли на СВО, и вот Пригожин объявил им Свободу..
Они так же чисты душой..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:31
Цитата:
Они будут чисты всем! Среди них нет и не было виновных, они все попали по чудовищной ошибке!
111:
Они так же чисты душой..
Они так же чисты душой..
Они будут чисты всем! Среди них нет и не было виновных, они все попали по чудовищной ошибке!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:32
Цитата:
Как ребенок, ей богу. Новый майл, номер телефона - вот тебе новый чел.
111:
Редакция подождала бы хотя бы недельку, чтоб его восстанавливать под другим ником..
Редакция подождала бы хотя бы недельку, чтоб его восстанавливать под другим ником..
Как ребенок, ей богу. Новый майл, номер телефона - вот тебе новый чел.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:33
Цитата:
Слушай, бродяга... Херсон чей!?
Филипп Филиппович:
Крым чей!?
Крым чей!?
Слушай, бродяга... Херсон чей!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:35
Моя любимая, в исполнении Саши Устюгова.
Саша, привет!
Открою тайну, я ж на половину дончак!
Саша, привет!
Открою тайну, я ж на половину дончак!
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