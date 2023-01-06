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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 649 из 650«1...647648649650»
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Куратор темы: 111
Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
5
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 21:13
#9721
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Цитата:
111:
А что тут такого? Издревле даже военные противники уважали друг друга, если воевали достойно..

Эт, когда, фашисты, вырезали и убивали целые деревни?
Или когда, Абылай-хан убивал невинных, беззащитных детей?
Чудак, ты...
:lol:
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Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
5
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 21:15
#9722
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Или когда бандеровские ОУН/УПА вырезали поголовно всех подряд?
Ответь?
Степан Бандера-герой?
Крым чей!?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21369
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:05
#9723
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Эт, когда, фашисты,

Ты как всегда, слышишь звон, да не знаешь где он..
Причем тут твои предки?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21369
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:07
#9724
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Крым чей!?

Не знаю кто такой Бендера, в школе не рассказывали, а вот Крым всегда был и останется украинским..
Хех..
Этот дебильный вопрос не надоел еще за 9 лет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:13
#9725
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Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович
Не многовато ли провокаторов на квадратный сантиметр форума?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:17
#9726
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Чудак, ты...

Последний раз на этом как раз и попалился Хулио
Совпадение?
Цитата:
Филипп Филиппович:
Эт, когда, фашисты, вырезали и убивали целые деревни?

Злые какие фашисты
Прям как советы в афгане или россияне в Чечне и Украине
Или это другое понимать надо?)))
Цитата:
Филипп Филиппович:
Или когда, Абылай-хан убивал невинных, беззащитных детей

Сталин и Грозный значит тоже плохие?)Цитата:
Филипп Филиппович:
Или когда бандеровские ОУН/УПА вырезали поголовно всех подряд?

Неужто у красной гвардии учились?))Цитата:
Филипп Филиппович:
Степан Бандера-герой?

По всей видимости да раз его враг Сталин также популярен в одной северной стране
Два героя своего поколения
Цитата:
Филипп Филиппович:
Крым чей!?

Татарский и к современной России не имеет никакого уже отношения
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21369
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:42
#9727
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Цитата:
abaika95:
Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович Не многовато ли провокаторов на квадратный сантиметр форума?)

Редакция подождала бы хотя бы недельку, чтоб его восстанавливать под другим ником..
Это как с пользователем, который с дефисом, дефис переставил зарегинился по новой, и бан снялся..
Который 60..
Ну уж пора бы за нарушение хотя бы недельку сидеть..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25622
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 22:57
#9728
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Цитата:
abaika95:
Удалили Хулио сразу вылез какой-то Филипп Филиппович

Филипп Филиппович, зарегистрировался 22.12.2022 года... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21369
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:10
#9729
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Цитата:
drakon:
зарегистрировался 22.12.2022 года

Так и у меня еще не все 111е стерли и даже самый первый ник еще есть, что был в 2007 или 2008м..
Хотя я просил стереть, оставили.
Выходит я могу обматерить, потом на следующий день восстановить, чтобы опять обматерить, и потом по новой через два часа зарегиниться..
Чтобы опять обматерить всех кто мне перечил..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:12
#9730
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Цитата:
drakon:
Филипп Филиппович, зарегистрировался 22.12.2022 года...

Создать заранее и вылезти это разные вещи
Как раз таки это и обьесняет почему Хулио пошел в самоуйбийственную атаку с нового года оскорбляя всех и все в том числе и редакцию
Решил старый аккаунт слить чтобы сидеть с нового
Помнится до Хулио тут была погремушка под ником Купидон которая также самоубилась после чего сразу же вылез Хулио что я и заметил указывая на это
Так что ФФ это уже третий аватар одного и тоже человека здесь
Как и шурка-гражданин СССР))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21369
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:26
#9731
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Цитата:
abaika95:
Решил старый аккаунт слить чтобы сидеть с нового

Как то грязновато и низко получается..
Ну а редакция..
А что она?
Человека наказали, зарегинился по полной, искупил свою вину и чист душой..
Это как в России убийцы и педофилы, осужденные на всю жизнь, пошли на СВО, и вот Пригожин объявил им Свободу..
Они так же чисты душой..
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1024
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:31
#9732
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Цитата:
111:
Они так же чисты душой..

Они будут чисты всем! Среди них нет и не было виновных, они все попали по чудовищной ошибке!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1024
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:32
#9733
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Цитата:
111:
Редакция подождала бы хотя бы недельку, чтоб его восстанавливать под другим ником..

Как ребенок, ей богу. Новый майл, номер телефона - вот тебе новый чел. :-)
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1024
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:33
#9734
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Крым чей!?

Слушай, бродяга... Херсон чей!?
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Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
5
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.01.23 - 23:35
#9735
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Моя любимая, в исполнении Саши Устюгова.
Саша, привет!
Открою тайну, я ж на половину дончак!

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