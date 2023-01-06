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≡ Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары — Что считать инвестпроектами в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45898
Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары — Что считать инвестпроектами в Костанайской области
Отправлено: 06.01.23 - 17:17
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Сегодня, 6 января, еще шесть глав районов рассказывали акиму области Кумару Аксакалову, как будут развиваться сельские территории. На что в них делают ставку руководители местной исполнительной власти.
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
75
Re: Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары —...
Отправлено: 06.01.23 - 17:17
#1
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А как же цементный завод в рудном
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3573
Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары — Что считать инвестпроектами в Костанайской области
Отправлено: 06.01.23 - 17:57
#2
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Цитата://Всего пяти? Как это возможно?//

Аким наверное думает: - навоз вручную и тачками, а сено с сеновала в кошёлках и вилами, и доят оцинкованными вёдрами и тоже вручную.
Он точно с Северно-Казахстанской области ??- где гремит Зинченко и К, со своими голштинскими коровами и с надоями по 7 000 литров и на пару с Иваном Сауэром, они завалили дешёвым молоком всю Астану и там 4 человека на 1 000 голов.
Или он асфальтовый аким и его коронка - небоскрёбы, а не сельское хозяйство???

[Исправлено: ACROS, 06.01.2023 - 18:01]

[Исправлено: ACROS, 06.01.2023 - 21:36]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5745
Re: Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары —...
Отправлено: 06.01.23 - 18:28
#3
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У нас в Рудном тоже есть клубничные поля, сразу у моста слева при въезде в город, однако никто из СМИ не удосужились спросить у них как дела, видел пару раз их продукцию на рынке две тысячи литровая банка. Обычно, я сразу ведрами скупаю у диких собирателей. Самому растить не получается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18611
Re: Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары —...
Отправлено: 06.01.23 - 18:45
#4
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Завод про производству космических кораблей.
предлагаю.
в Наурзуме.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
166
Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары — Что считать инвестпроектами в Костанайской области
Отправлено: 06.01.23 - 21:59
#5
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13318
Re: Растить клубнику, сушить кобылье молоко, строить ангары —...
Отправлено: 06.01.23 - 22:10
#6
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Главный бренд Костанайской области это баян сулу (который сильно испортился) и рудненский тан который обожают даже в России
Поэтому развивать надо уже готовые большие проекты инвестируя в них а не вкладываться в новое темболее все новые проекты 98% из 100 провалятся
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