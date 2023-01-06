Отправлено: - 21:47

yudjin:

У конькобежцев круг должен быть 400 метров. И такой только на катке ГАИ.

[Исправлено: alex_60, 06.01.2023 - 21:53]

Цитата:а где в советское время бегали?тогда катка на гаи не было.он вроде с 2014 года.На трудовых резервах?