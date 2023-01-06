Отправлено: - 21:44

Главный результат - костанайцы заставили задуматься о переводе в свой часовой пояс жителей других областей и регионов, где этот вопрос остро стоит

[Исправлено: abaika95, 06.01.2023 - 21:46]

Цитата:Нигде этот вопрос не стоит кроме нашей области где пару нытиков дурью маються провоцируя населениеНо сам факт такого ответа уже заставляет задуматься о том что всё-таки решили если будут менять время (именно менять а не возвращать) то сделают это по всей стране что справедливее чем издеваться с экспериментами над жителями одной области как поступили в Кызылорде где аким популист заручившись карманным активистом выкинул область из нормального социального времени от центра сблизив их с никому не нужным Атырау1)либо надо вводить зимнее/летнее по всей стране при оставлении 2 поясов2) вводить 3 пояса где Костанай будет на пол часа опережать природный полдень (но это фантастический вариант)3) вводить 4 пояса что несёт ещё более углублённые проблемы по логистике и коммуникации в пустой по сути стране где большинство населения живёт в восточной части страны