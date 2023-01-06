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≡ «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45898
«Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
Отправлено: 06.01.23 - 13:22
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Возобновляется вопрос по возврату природного времени не только в Костанайской области, а по нескольким областям, в которых он остро стоит. Об этом "НГ" сообщил сенатор Сергей Карплюк, который приехал в Костанай с рабочим визитом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13318
«Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
Отправлено: 06.01.23 - 21:44
#15
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Цитата:
Главный результат - костанайцы заставили задуматься о переводе в свой часовой пояс жителей других областей и регионов, где этот вопрос остро стоит

Нигде этот вопрос не стоит кроме нашей области где пару нытиков дурью маються провоцируя население
Но сам факт такого ответа уже заставляет задуматься о том что всё-таки решили если будут менять время (именно менять а не возвращать) то сделают это по всей стране что справедливее чем издеваться с экспериментами над жителями одной области как поступили в Кызылорде где аким популист заручившись карманным активистом выкинул область из нормального социального времени от центра сблизив их с никому не нужным Атырау

1)либо надо вводить зимнее/летнее по всей стране при оставлении 2 поясов
2) вводить 3 пояса где Костанай будет на пол часа опережать природный полдень (но это фантастический вариант)
3) вводить 4 пояса что несёт ещё более углублённые проблемы по логистике и коммуникации в пустой по сути стране где большинство населения живёт в восточной части страны

[Исправлено: abaika95, 06.01.2023 - 21:46]
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