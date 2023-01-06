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≡ Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых стартах наступившего года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45898
Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых стартах наступившего года
Отправлено: 06.01.23 - 20:56
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Первым стартом наступившего года для юных костанайских конькобежцев стали организованные отделом физической культуры и спорта акимата города Костаная соревнования «Ура, каникулы!», в которых приняли участие свыше 50 воспитанников ДЮСШ №3 2008 г.р. и младше.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8948
Re: Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых...
Отправлено: 06.01.23 - 20:56
#1
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Моя чемпионка
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18611
Re: Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых...
Отправлено: 06.01.23 - 21:27
#2
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а у нас как сейчас-
зимний сезон и крытый ледовый дворец спорта
(или дворцы, катки, сколько их уже построили)
закрыты для соревнований?
на морозце то понятно хорошо , как раньше,
а зачем все это тогда строили?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18611
Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых стартах наступившего года
Отправлено: 06.01.23 - 21:33
#3
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Медео, да скажут, тоже открытый воздух. рекорды.супер лед.
и На олимпийских играх проводили на открытом воздухе.
как правило тысяч на 5 или 10..
но там температуры были другие.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8948
Re: Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых...
Отправлено: 06.01.23 - 21:41
#4
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Цитата:
alex_60:

У конькобежцев круг должен быть 400 метров. И такой только на катке ГАИ.
Всё эти дворцы для шорт-трека, хоккея, фигурного катания, но не для конькобежцев. С их скоростями, там невозможно поворот делать и тем более соревнования проводить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18611
Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых стартах наступившего года
Отправлено: 06.01.23 - 21:47
#5
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Цитата:
yudjin:
У конькобежцев круг должен быть 400 метров. И такой только на катке ГАИ.


а где в советское время бегали?
тогда катка на гаи не было.
он вроде с 2014 года.
На трудовых резервах?

[Исправлено: alex_60, 06.01.2023 - 21:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18611
Юные костанайские конькобежцы приняли участие в первых стартах наступившего года
Отправлено: 06.01.23 - 21:55
#6
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да, На Трудовых резервах
///— Тогда наша база была на «Центральном стадионе», он назывался «Трудовые резервы». Там ничего не было, только деревянные лавочки и насыпи. Заливался лед, и мы бегали.//

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