Насчёт предсказания: - где то прочитал, не знаю правда или фейк: - Путин ведёт суперсекретные переговоры со странами Запада на предмет раздела Украины: - ему отойдут все его завоеванные земли; Польше - Западная Украина; Румынии - какая то область в придачу с Молдавией; Венгрии - какая то историческая местность компактного проживания мадьяр на Украине. Сама, ставшая крошечным государством, Украина - обьявляется нейтральным государством без армии и флота, только полиция.
Путин давно договаривался с Западом, именно поэтому Запад ждал, когда Украина падёт за 19 дней. Все что требовалось от Путина, это просто взять Киев и посадить туда марионетку Януковича. Но он не смог. Ну и как то Западу теперь очень выгодно, чужими руками сделать Россию в гамно и это марте апреле наконец возобладало. В принципе им и Украина то не нужна, но еще больше они хотят насолить теперь России, поняв, на сколько она слаба и на сколько она подконтрольна теперь им.. Ну и потому раздел как бы откладывается. От Украины требуется одно, доказать, что она может. С этого и будут плясать. Хотя Западу война на износ как бы необходима, чтобы отобрать например те же курильские острова.. Япония к этому готова будет через лет 5.. Если Россия будет изматывать себя дальше..
Хех.. Происходит это не в какой нибудь голодной Ойропе и не в Нищей Америке.. Происходит это в богатом регионе Екатеринбурга уже в этом году.. Люди обезумели от голода и собирают еду в помойках и это не бомжи..
Но факт, говорит правильные вещи, если судить о том, что говорить такое, как например он говорил о мобилизации еще в мае по моему и критиковал Шойгу, многие боятся. Он честно говорил, что без мобилизации Россия проиграет сразу, что было доказано после с потерей харьковской области и Херсона. Сейчас говорит что надо минимум 500 тысяч новых мобиков, что поразительно, но это правда.
Жаль, что очень мало русских бойцов, кто достоин уважения. Те же военкоры, которые сперва говорили как бы правду, теперь из перекупил Путин и они начали врать.. Один даже, есть некто Пегов, за то, что пнул мину Лепесток как последний баран, и ему отодрало ступню, его Путин наградил орденом Мужества.. За что? Ну не за ступню же! За язык! Который врет..
Эл-починно: А нацисты уничтожающие русскоговорящих, для меня не братья.
А кто из них кто? В Украине примерно половина русскоговорящие, в том числе и в ВСУ, которые сражаются с другими русскоговорящими. И кстати мой одноклассник, который живёт в Киеве,более 30 лет и не разговаривал на украинском языке, сейчас берёт уроки , говорит нельзя разговаривать на языке оккупантов. И в его окружении многие так. То чего добивались 30 лет украинские власти в один день смог совершить Путин, 24 февраля.
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