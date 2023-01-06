Прогноз на 5 дней
ясно-10°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что мешает завершить двухлетний ремонт в Костанайской областной детской больнице?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45897
Что мешает завершить двухлетний ремонт в Костанайской областной детской больнице?
Отправлено: 06.01.23 - 19:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня депутат Сената Парламента РК Сергей Карплюк встретился с заказчиком и представителем подрядной организации. Стороны обсудили проблемные вопросы, которые тормозили ремонт в здании.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
983
Что мешает завершить двухлетний ремонт в Костанайской областной детской больнице?
Отправлено: 06.01.23 - 19:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
скрепив соглашение рукопожатием. Источник:


:lol:

скрепили бы кровью, больница все-таки, стерильно...

[Исправлено: electro, 06.01.2023 - 19:23]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS