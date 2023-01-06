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≡ В новогоднюю ночь во дворах многоэтажек в Костанае...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45897
В новогоднюю ночь во дворах многоэтажек в Костанае...
Отправлено: 06.01.23 - 18:44
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В новогоднюю ночь во дворах многоэтажек в Костанае традиционно гремела канонада из новогодних петард, хлопушек и ракет. Нужно ли запретить продажу пиротехнических изделий в Казахстане?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3573
Re: В новогоднюю ночь во дворах многоэтажек в Костанае...
Отправлено: 06.01.23 - 18:44
#1
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Смысл вашего опроса после того как прошло само празднование Нового Года, даже если есть от этого есть эффект, то до следующего Нового Года - забудется.
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