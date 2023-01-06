Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...

Отправлено: - 17:37

Цитата://Поэтому наша задача остается прежней - заставить чиновников работать!//



Ого!!! Замах наполеоновский: ни первый , ни второй президенты не смог и не может заставить их работать: - дороги, свет, тепло, мусор, жильё, медицина, а тут ещё какой то перевод стрелок ??? Им бы с текущими работами справиться.



По поводу Карплюка - ну не смешите, какой то сенатор из четвёртой когорты - это дежурный ничего не решающий приезд в область.

Что такое Сенат и Мажлис: - нотариальные конторы, придающие силу закона , тем или иным хотелкам Президентов или же место отСИДКИ потенциальных кандидатов на то или иное хлебное место.