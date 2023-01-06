Отправлено: - 14:06

сайлау курманов: вованыч ясно дал понять нашему главному, что далеко ему не сбежать со своей много векторностью, это вам не крошечная прибалтика, здесь живут побратимы. А в кремле подслушали и передали кому надо.

[Исправлено: Нурбанчик, 06.01.2023 - 14:10]

Цитата:Сайлау, вы заблуждаетесь. Ни кто не закрывал в Казахстане работу Макдональдс. В связи с уходом Макдональдс из России, соответственно нарушилась вся логистика по доставке полуфабрикатов в казахстанскую сеть из России.Из Китая доставлять полуфабрикаты не получится, там франшиза макдака принадлежит государству, да и с экономической точки это будет не выгодно.Ни кто же в Алма-Ате не закрывает завод Кока-Колы?Алма-Атинскую кока-колу можно купить теперь и у меня в магазине рядом с домом. Здесь с кока-колой совершенно по другому, так как сам концентрат не изготавливался в России. Вот и весь секрет.Я не думаю что на Алма-Атинском заводе колы не замечают возросшее потребление напитка, после закрытия заводов в России.