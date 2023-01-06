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≡ «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45893
«Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
Отправлено: 06.01.23 - 13:22
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Возобновляется вопрос по возврату природного времени не только в Костанайской области, а по нескольким областям, в которых он остро стоит. Об этом "НГ" сообщил сенатор Сергей Карплюк, который приехал в Костанай с рабочим визитом.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2989
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 13:22
#1
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Цитата:
И изучать этот вопрос можно лет 20.


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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
225
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 13:58
#2
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дА У НЕГО НА ЛИЦЕ НАПИСАНО, ЧТО ОН НЕ ИМЕЕТ ВООБЩЕ СВОЕГО ЛИЧНОГО МНЕНИЯ, И БУДЕТ ВСЕГДА ТРАКТОВАТЬ ТОЛЬКО ТО ЧТО СКАЖЕТ ВЫШЕСТОЯЩЕЕ НАЧАЛЬСТВО! мОЖНО ДАЖЕ НЕ ЧИТАТЬ ЭТОТ ОПУС! и ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ИМ ВСЕМ ПОФИГУ, ВЕЗДЕ ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ И БЛЕФ!
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
87
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 14:03
#3
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Цитата:
Лично я привык к этому поясу, который существует, я в нем жил и живу, поэтому меня он устраивает. В Астане то же самое время, я не чувствую каких-то изменений. Источник:
Какой глупый ответ Сенатора. Если уехал из Костаная в котором в 8 утра зимой темно в Астану где в 8 часов светло конечно можно быстро привыкнуть. Пусть вернется в Костанай и тогда посмотрим как он привыкнет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18604
«Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
Отправлено: 06.01.23 - 14:16
#4
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//Возобновляется вопрос по возврату природного времени не только в Костанайской области, а по нескольким областям, в которых он остро стоит.//

всего то надо,вернуть природное время.
да как оказалось ,в нескольких областях.
и все хлопают в ладоши,вот мол Новый Казахстан
какой он, к народу прислушивается и ученым,
да что там , даже к здравому смыслу.
и полетели чепчики.
и поют оды Президенту...
занавес.

[Исправлено: alex_60, 06.01.2023 - 14:23]
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
74
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 14:20
#5
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Не дожтетесь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1046
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 14:36
#6
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он и когда был зам.акима всегда и всего боялся. Самостоятельно решить вопрос у него не получалось. Когда я пришёл к нему со своим вопросом, принеся официальные заключения энергетиков Костаная, Лисаковска, Рудного , Павлодара , Петропавловска, Астаны, его вердикт был , а давайте ещё СПК"Тобол" проверит. А в СПК "Тобол" ни аккредитованной лаборатории, ни специалистов, но главное их подпись, чтобы снять с себя ответственность
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1122
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 15:57
#7
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Нашли "решалу" :lol: Конечно ему удобно,чтобы везде для него было одинаковое время! И он будет против 100%. Меня всегда удивляют их пленарные заседания,когда кто-то говорит на каз языке. Как Сергей и др понимают о чём речь? ;-)
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