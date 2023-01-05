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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9116
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.23 - 18:04
Цитата:
Цитата:
Ну чего же вы раньше то не сказали,что так можно было?
То есть посылаешь оппонента на х..,он естественно всё это прочитывает и после этого с чистой совестью и с чувством глубокого удовлетворения удаляешь этот коммент
[Исправлено: Добринцофф, 05.01.2023 - 18:05]
111:
То есть это, например "Пошел на х..", потом исправление, это не умышленное оскорбление?
То есть это, например "Пошел на х..", потом исправление, это не умышленное оскорбление?
Цитата:
Тимур Гафуров:
Если убрали оскорбление совсем - это хорошо
Если убрали оскорбление совсем - это хорошо
Ну чего же вы раньше то не сказали,что так можно было?
То есть посылаешь оппонента на х..,он естественно всё это прочитывает и после этого с чистой совестью и с чувством глубокого удовлетворения удаляешь этот коммент
[Исправлено: Добринцофф, 05.01.2023 - 18:05]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.23 - 18:14
Цитата:
Ну вообще-то такое послание изначально должен пресечь модератор. Но может получиться и так, что оно будет исправлено в течение получаса.
Поэтому, если такая практика будет регулярной у одного и того же пользователя, администрация по жалобам примет меры.
И здесь как раз пригодятся ваши скрины в качестве доказательства.
Добринцофф:
То есть посылаешь оппонента на х..,он естественно всё это прочитывает и после этого с чистой совестью и с чувством глубокого удовлетворения удаляешь этот коммент
То есть посылаешь оппонента на х..,он естественно всё это прочитывает и после этого с чистой совестью и с чувством глубокого удовлетворения удаляешь этот коммент
Ну вообще-то такое послание изначально должен пресечь модератор. Но может получиться и так, что оно будет исправлено в течение получаса.
Поэтому, если такая практика будет регулярной у одного и того же пользователя, администрация по жалобам примет меры.
И здесь как раз пригодятся ваши скрины в качестве доказательства.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3569
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.23 - 18:45
Цитата:
Главное: - всё надо успеть в течении получаса.
Добринцофф:
посылаешь оппонента на х..
посылаешь оппонента на х..
Главное: - всё надо успеть в течении получаса.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21350
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.23 - 18:49
Цитата:
Там хватает и пары минут, когда дискутируешь с оппонентом..
ACROS:
Главное: - всё надо успеть в течении получаса.
Главное: - всё надо успеть в течении получаса.
Там хватает и пары минут, когда дискутируешь с оппонентом..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.23 - 19:32
Для этого и пригодятся ваши жалобы. На вопрос я ответил, дальнейшее обсуждение считаю нерациональным. Будут жалобы - будем принимать меры.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 09:46
Аккаунт пользователя Don Julio удален из-за неоднократных оскорблений сотрудников редакции в личных сообщениях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 991
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 10:24
Уважаемая редакция, у меня просьба. Не могли бы Вы адресовать руководству "РЦКУ-Костанай" несколько конкретных вопросов? Собственно предыстория: в первый же рабочий день нового года на подъезде появилось объявление о том что 5.01.2023 будет проводиться обслуживание общедомовых газовых стояков и газовых приборов, с отключением газа и последующим подключением, с обязательным присутствием жильцов в квартирах. Вопросы:
1. Почему общедомовые газовые стояки якобы "обслуживаются" без отключения газа, как и в предыдущие такие же случаи, хотя об отключении прямо предупреждается в объявлении?
2. Не является ли требование об обязательном присутствии жильцов просто поводом для того, чтобы в очередной раз навязать потребителям услугу обслуживания газовых приборов именно с данным ТОО, хотя это конкурентная среда и у потребителя есть выбор? Ведь по факту подача газа не прекращалась ни разу во время таких рейдов?
3. На каком основании сотрудники РЦКУ-Костанай требуют предъявить им договор с другой обслуживающей организацией? Они себя кем возомнили? Приходится их вежливо "приземлять". При этом начинают рассказывать истории о том, как у конкурентов всё плохо и что они вот-вот развалятся/закроются.
4. Ну и самое главное, новинка этого года: сотрудники данного ТОО заявляют, что в случае заключения договора на обслуживание с другой организацией (не РЦКУ) потребитель не сможет обращаться в службу "104" в экстренных случаях. Это что вообще? Аварийная газовая служба - частная, и выезжает только к клиентам РЦКУ-Костанай? Может, у нас теперь и полиция, скорая и пожарные выезжают только после предварительного заключения договора, а мы не знаем?
От РЦКУ не нужно пространных рассуждений про безопасность и отсылки к закону "О газе и газоснабжении", адекватные потребители это знают и соблюдают закон. Нужны только ответы на чёткие вопросы.
P.S. Лично у меня есть договор с обслуживающей организацией, раз в год они обслуживают и продлеваем договор. Но вот эти личности из РЦКУ мягко говоря раздражают своими методами, принципиально не имею отношений с этой мутной компанией, хотя оплачиваю их услуги за общедомовые газовые стояки, поскольку там есть соответствующий договор с ПКСК.
1. Почему общедомовые газовые стояки якобы "обслуживаются" без отключения газа, как и в предыдущие такие же случаи, хотя об отключении прямо предупреждается в объявлении?
2. Не является ли требование об обязательном присутствии жильцов просто поводом для того, чтобы в очередной раз навязать потребителям услугу обслуживания газовых приборов именно с данным ТОО, хотя это конкурентная среда и у потребителя есть выбор? Ведь по факту подача газа не прекращалась ни разу во время таких рейдов?
3. На каком основании сотрудники РЦКУ-Костанай требуют предъявить им договор с другой обслуживающей организацией? Они себя кем возомнили? Приходится их вежливо "приземлять". При этом начинают рассказывать истории о том, как у конкурентов всё плохо и что они вот-вот развалятся/закроются.
4. Ну и самое главное, новинка этого года: сотрудники данного ТОО заявляют, что в случае заключения договора на обслуживание с другой организацией (не РЦКУ) потребитель не сможет обращаться в службу "104" в экстренных случаях. Это что вообще? Аварийная газовая служба - частная, и выезжает только к клиентам РЦКУ-Костанай? Может, у нас теперь и полиция, скорая и пожарные выезжают только после предварительного заключения договора, а мы не знаем?
От РЦКУ не нужно пространных рассуждений про безопасность и отсылки к закону "О газе и газоснабжении", адекватные потребители это знают и соблюдают закон. Нужны только ответы на чёткие вопросы.
P.S. Лично у меня есть договор с обслуживающей организацией, раз в год они обслуживают и продлеваем договор. Но вот эти личности из РЦКУ мягко говоря раздражают своими методами, принципиально не имею отношений с этой мутной компанией, хотя оплачиваю их услуги за общедомовые газовые стояки, поскольку там есть соответствующий договор с ПКСК.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3285
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 11:46
Тимур Гафуров:
В данном случае - гомофобное высказывание. Точно так же было бы удалено мнение о неприятии гетеросексуальных отношений.[/quote
Глубоко копает редакция в наших комментах!
"Гомофо́бия — ряд негативных установок и чувств по отношению к гомосексуальности или людям, которые идентифицируются или воспринимаются как ЛГБТ"
Я, наверное, отстала от жизни: в РК запрещено иметь и озвучивать мнения О ЛГБТ?
Мы без сомнений принимаем эту западную "ценность"?
И даже шутки не допустимы?
А ещё говорят:"На чужой роток не набросишь платок"!
Легко набросили!
В данном случае - гомофобное высказывание. Точно так же было бы удалено мнение о неприятии гетеросексуальных отношений.[/quote
Глубоко копает редакция в наших комментах!
"Гомофо́бия — ряд негативных установок и чувств по отношению к гомосексуальности или людям, которые идентифицируются или воспринимаются как ЛГБТ"
Я, наверное, отстала от жизни: в РК запрещено иметь и озвучивать мнения О ЛГБТ?
Мы без сомнений принимаем эту западную "ценность"?
И даже шутки не допустимы?
А ещё говорят:"На чужой роток не набросишь платок"!
Легко набросили!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3569
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 13:22
Цитата:
Мне кажется, мы должны озвучивать и отстаивать ценности традиционной семьи, где мужчина - отец, папа, а женщина -мама, хранительница очага. В любом народе есть легенды и мифы о любви между женщиной и мужчиной, как о основе зарождения семьи: Тристан и Изольда, Ромео и Джульета, Козы-Корпеш Баян-Слу, Жибек и Тулеген, Руслан и Людмила.
Нет же нигде легенд о любви между Вася энд Вася или Мыркымбай мен Мыркымбай.
Отношения между однополыми особями противоречит всем религиям мира и человеческой сущности. Бог же не создал: мужчину-мужчину, или женщину-женщину; почему то он создал: - мужчину и женщину.
Запад - это другая культура, другой менталитет. Я не говорю что они чужды нам, или враждебны, просто мы другая цивилизация - азиатская, восточная. Запад - более развращён во всех вопросах из-за своей технологичности и мобильности.
Среди нас, очевидно, тоже есть сторонники нетрадиционных отношении и любви - но это как исключение, оно только и подтверждает азиатско-восточную мораль и ценности.
таноми52:
РК запрещено иметь и озвучивать мнения О ЛГБТ?
РК запрещено иметь и озвучивать мнения О ЛГБТ?
Мне кажется, мы должны озвучивать и отстаивать ценности традиционной семьи, где мужчина - отец, папа, а женщина -мама, хранительница очага. В любом народе есть легенды и мифы о любви между женщиной и мужчиной, как о основе зарождения семьи: Тристан и Изольда, Ромео и Джульета, Козы-Корпеш Баян-Слу, Жибек и Тулеген, Руслан и Людмила.
Нет же нигде легенд о любви между Вася энд Вася или Мыркымбай мен Мыркымбай.
Отношения между однополыми особями противоречит всем религиям мира и человеческой сущности. Бог же не создал: мужчину-мужчину, или женщину-женщину; почему то он создал: - мужчину и женщину.
Запад - это другая культура, другой менталитет. Я не говорю что они чужды нам, или враждебны, просто мы другая цивилизация - азиатская, восточная. Запад - более развращён во всех вопросах из-за своей технологичности и мобильности.
Среди нас, очевидно, тоже есть сторонники нетрадиционных отношении и любви - но это как исключение, оно только и подтверждает азиатско-восточную мораль и ценности.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 13:25
Цитата:
Сделаем запрос. Но отвечают нам не быстро.
Yorik:
Уважаемая редакция, у меня просьба. Не могли бы Вы адресовать руководству "РЦКУ-Костанай" несколько конкретных вопросов?
Уважаемая редакция, у меня просьба. Не могли бы Вы адресовать руководству "РЦКУ-Костанай" несколько конкретных вопросов?
Сделаем запрос. Но отвечают нам не быстро.
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