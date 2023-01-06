Отправлено: - 14:03

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47698 Лично я привык к этому поясу, который существует, я в нем жил и живу, поэтому меня он устраивает. В Астане то же самое время, я не чувствую каких-то изменений. Источник:

Цитата:Какой глупый ответ Сенатора. Если уехал из Костаная в котором в 8 утра зимой темно в Астану где в 8 часов светло конечно можно быстро привыкнуть. Пусть вернется в Костанай и тогда посмотрим как он привыкнет.