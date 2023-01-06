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≡ «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45893
«Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
Отправлено: 06.01.23 - 13:22
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Возобновляется вопрос по возврату природного времени не только в Костанайской области, а по нескольким областям, в которых он остро стоит. Об этом "НГ" сообщил сенатор Сергей Карплюк, который приехал в Костанай с рабочим визитом.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2989
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 13:22
#1
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Цитата:
И изучать этот вопрос можно лет 20.


Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
225
«Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
Отправлено: 06.01.23 - 13:58
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
7
* 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
87
Re: «Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном...
Отправлено: 06.01.23 - 14:03
#3
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Цитата:
Лично я привык к этому поясу, который существует, я в нем жил и живу, поэтому меня он устраивает. В Астане то же самое время, я не чувствую каких-то изменений. Источник:
Какой глупый ответ Сенатора. Если уехал из Костаная в котором в 8 утра зимой темно в Астану где в 8 часов светло конечно можно быстро привыкнуть. Пусть вернется в Костанай и тогда посмотрим как он привыкнет.
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