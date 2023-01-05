Ваши вопросы редакции и сообществу

Отправлено: - 10:24

Уважаемая редакция, у меня просьба. Не могли бы Вы адресовать руководству "РЦКУ-Костанай" несколько конкретных вопросов? Собственно предыстория: в первый же рабочий день нового года на подъезде появилось объявление о том что 5.01.2023 будет проводиться обслуживание общедомовых газовых стояков и газовых приборов, с отключением газа и последующим подключением, с обязательным присутствием жильцов в квартирах. Вопросы:

1. Почему общедомовые газовые стояки якобы "обслуживаются" без отключения газа, как и в предыдущие такие же случаи, хотя об отключении прямо предупреждается в объявлении?

2. Не является ли требование об обязательном присутствии жильцов просто поводом для того, чтобы в очередной раз навязать потребителям услугу обслуживания газовых приборов именно с данным ТОО, хотя это конкурентная среда и у потребителя есть выбор? Ведь по факту подача газа не прекращалась ни разу во время таких рейдов?

3. На каком основании сотрудники РЦКУ-Костанай требуют предъявить им договор с другой обслуживающей организацией? Они себя кем возомнили? Приходится их вежливо "приземлять". При этом начинают рассказывать истории о том, как у конкурентов всё плохо и что они вот-вот развалятся/закроются.

4. Ну и самое главное, новинка этого года: сотрудники данного ТОО заявляют, что в случае заключения договора на обслуживание с другой организацией (не РЦКУ) потребитель не сможет обращаться в службу "104" в экстренных случаях. Это что вообще? Аварийная газовая служба - частная, и выезжает только к клиентам РЦКУ-Костанай? Может, у нас теперь и полиция, скорая и пожарные выезжают только после предварительного заключения договора, а мы не знаем?



От РЦКУ не нужно пространных рассуждений про безопасность и отсылки к закону "О газе и газоснабжении", адекватные потребители это знают и соблюдают закон. Нужны только ответы на чёткие вопросы.

P.S. Лично у меня есть договор с обслуживающей организацией, раз в год они обслуживают и продлеваем договор. Но вот эти личности из РЦКУ мягко говоря раздражают своими методами, принципиально не имею отношений с этой мутной компанией, хотя оплачиваю их услуги за общедомовые газовые стояки, поскольку там есть соответствующий договор с ПКСК.