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≡ Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45891
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:25
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У нас традиция - в преддверии Нового года акимат проводит тендер на строительство ледяной горки в центре города. Одного акима даже за это дело посадили. Каждый год задаюсь вопросом Семена Фарады из кинофильма "Чародеи": Кто так строит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 14:37
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Идёт война двух недавних братских народов,

К чему это тут в мирных темах опять?
Не надоело?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5742
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 15:30
#16
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Я дико извиняюсь, но что-то меня стали раздражать веселящий народ или вот такие никчемные темы, что с того что я скажу что-то в тему.
У моих знакомых в орле сразу две похоронки в семье, не могу я как другие, мол не моя война, а тут вражеские эмблемы, лозунги
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3567
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 15:39
#17
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Цитата:
yudjin:
редакция вообще не должна размещать явно филькину заметку, не соответствующую действительности


Наверное редакция, не всё знает, да и не обязана: - зато Саба и Добринцов сказали что горка хорошая, и вы документально это доказали, а Ильяс - он и есть Ильяс.
Сколько людей на форуме, столько и мнении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 15:40
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
У моих знакомых в орле сразу две похоронки в семье,

Ну у меня два дня назад поминки были, и 29го декабря первые.
Создай тему о похоронах, пусть туда пишут некрологи все, кто потерял близких..
В чем проблема?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1512
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 16:08
#19
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Уважаемые пользователи, я вижу отклонение от темы. Далее будем удалять всё, что не относится в качеству построенной в Костанае горки.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4838
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 21:31
#20
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На днях катались,горка норм,эмоций много получили!
Единственная просьба к автору,чуть реже писать своё недовольство в новостях,попробуйте что-то делать сами.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
511
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 06.01.23 - 00:05
#21
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Цитата:
Тимур Гафуров:
будем удалять всё, что не относится

Тимур, моё почтение.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
511
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 06.01.23 - 00:06
#22
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Меня вот насторожили выбитые блоки льда в горке что возле пляжа. За детей как то страшно
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