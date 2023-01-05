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≡ "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45892
"Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:30
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«Причиной стали перебои с поставками мяса из России, возникшие после вторжения в Украину. Это изменило глобальные цепочки поставок и это отразилось на бывшей советской республике», - пишет издание Bloomberg.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
616
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:30
#1
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От закрытия этих тёплых туалетов пострадают только те, кому "приспичит" в самое неподходящее время.
Но какие идиоты! Даже в котлеты политику замешали.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8946
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:36
#2
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Цитата:
При этом отмечается, что заменить поставщика котлет не удалось.

Это 3,14...ц, товарищи!
Блин, даже круглые столы, переговоры, форумы и курултаи целого казахстанского правительства не смогли найти кусок мяса.
Это фиаско!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1059
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:37
#3
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Цитата:
"Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана

Источник:

.а жаль... а чем можно заменить?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1059
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:39
#4
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Цитата:
yudjin:
казахстанского правительства не смогли найти кусок мяса.


Подпевают бункерному..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13314
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:42
#5
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Давно уже писалось что мясо в Казахстане хорошего качества но при этом дорогое
Не подходящее для общепита
В России же австралийская водянистая химка и очень дешманская поэтому и закупали его там
Но сейчас мак справедливо возразил что нефиг закупать продукцию у вражеской франшизы "вкус очка"
А с Турции везти дорого
Вот и сели в лужу

Жалко рабочие места
Продуктовые цепочки
Да и в целом мак вкуснейший фастфуд на перекус
И рекламный бренд привлекающий инвестиции
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15461
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:50
#6
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Цитата:
Skeptic:
От закрытия этих тёплых туалетов пострадают только те, кому "приспичит" в самое неподходящее время.

Да не закроются они - купят бизнес. Или конкуренты выкупят, или своё что-то, а может и "Вкусно и точка" вместо мака появится.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
432
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 11:51
#7
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с самого первого дня работы этой забегаловки к ней крайне отрицательное отношение было. И потому что это американский продукт и потому что местные алчные вожди причастны к этому бизнесу. Но в первую очередь жаль деревья, которых с этого места выдернули.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8946
"Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 12:59
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а жаль... а чем можно заменить?

а шо саму мамка из Златоуста не научила котлеты жарить и уроки домоводства не помогли?
так ты у соседок- первоцелинников спроси... баб Маш, Зин, Валь...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5743
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 13:29
#9
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Кажется проблема надуманная, захотелось бы сохранить бизнес или бренд хоть из ливера сделали бы свою котлету, тут дело в другом, скорее всего хозяева меняются
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
165
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 23:30
#10
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Цитата:
abaika95:
Давно уже писалось что мясо в Казахстане хорошего качества но при этом дорогое


....где такое пИсалось?Мандат предьяви.Лучше ножек буша нет и не будет,тому свидетельство то что этот замечательный продукт по всей стране продают.И даже если они исчезнут долго мы будем вспоминать эти окорочка.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
165
Re: "Макдоналдс" намерен уйти из Казахстана
Отправлено: 05.01.23 - 23:40
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


....пельменями и варениками с пирожками капустой и картофелем.
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