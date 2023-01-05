Отправлено: - 11:50

Skeptic:

От закрытия этих тёплых туалетов пострадают только те, кому "приспичит" в самое неподходящее время.

Цитата:Да не закроются они - купят бизнес. Или конкуренты выкупят, или своё что-то, а может и "Вкусно и точка" вместо мака появится.