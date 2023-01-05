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≡ Годовая инфляция в Казахстане превысила 20%
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45892
Годовая инфляция в Казахстане превысила 20%
Отправлено: 05.01.23 - 10:07
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Продовольственные товары за год подорожали на 25,3%, непродовольственные – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%. Самый резкий рост цен продемонстрировали сахар-рафинад, хозяйственное мыло и канцтовары.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
986
Годовая инфляция в Казахстане превысила 20%
Отправлено: 05.01.23 - 10:07
#1
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Ничего себе!

[Исправлено: Дантист, 05.01.2023 - 10:09]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
986
Re: Годовая инфляция в Казахстане превысила 20%
Отправлено: 05.01.23 - 10:08
#2
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А пенсии индексируют на 5%? Или повышение базовой пенсии на 5 тыс это и есть индексация? Типа выборы прошли, чего теперь напрягаться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18602
Re: Годовая инфляция в Казахстане превысила 20%
Отправлено: 05.01.23 - 11:03
#3
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такое впечатление что люди уже привыкли
за год к такой инфляции.
тишина и покой в стране.
президента выбирают ,82 процента
довольны его руководством.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
50
Годовая инфляция в Казахстане превысила 20%
Отправлено: 05.01.23 - 23:15
#4
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Пенсии повысили на 10,5% , но это волнует только пенсионеров. Я уже писал об этом-стоумовые расчитывают повышение пенсии не с учётом реальной инфляции , а по их прогнозам (коридор 5-7 %) на период до 2025 года . Скажете маразм-нет экономия бюджетных средств! Надувание щёк и бравурные обещания-это наше..
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