Годовая инфляция в Казахстане превысила 20%

Отправлено: - 23:15

Пенсии повысили на 10,5% , но это волнует только пенсионеров. Я уже писал об этом-стоумовые расчитывают повышение пенсии не с учётом реальной инфляции , а по их прогнозам (коридор 5-7 %) на период до 2025 года . Скажете маразм-нет экономия бюджетных средств! Надувание щёк и бравурные обещания-это наше..