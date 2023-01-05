Отправлено: - 22:24

ACROS:

Путин ведёт суперсекретные переговоры

Цитата:Путин давно договаривался с Западом, именно поэтому Запад ждал, когда Украина падёт за 19 дней.Все что требовалось от Путина, это просто взять Киев и посадить туда марионетку Януковича.Но он не смог.Ну и как то Западу теперь очень выгодно, чужими руками сделать Россию в гамно и это марте апреле наконец возобладало.В принципе им и Украина то не нужна, но еще больше они хотят насолить теперь России, поняв, на сколько она слаба и на сколько она подконтрольна теперь им..Ну и потому раздел как бы откладывается.От Украины требуется одно, доказать, что она может.С этого и будут плясать.Хотя Западу война на износ как бы необходима, чтобы отобрать например те же курильские острова..Япония к этому готова будет через лет 5..Если Россия будет изматывать себя дальше..