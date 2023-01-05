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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 648 из 648«1...646647648
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:16
#9706
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Цитата:
111:
Предсказание..


Насчёт предсказания: - где то прочитал, не знаю правда или фейк: - Путин ведёт суперсекретные переговоры со странами Запада на предмет раздела Украины: - ему отойдут все его завоеванные земли; Польше - Западная Украина; Румынии - какая то область в придачу с Молдавией; Венгрии - какая то историческая местность компактного проживания мадьяр на Украине.
Сама, ставшая крошечным государством, Украина - обьявляется нейтральным государством без армии и флота, только полиция.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:24
#9707
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Цитата:
ACROS:
Путин ведёт суперсекретные переговоры

Путин давно договаривался с Западом, именно поэтому Запад ждал, когда Украина падёт за 19 дней.
Все что требовалось от Путина, это просто взять Киев и посадить туда марионетку Януковича.
Но он не смог.
Ну и как то Западу теперь очень выгодно, чужими руками сделать Россию в гамно и это марте апреле наконец возобладало.
В принципе им и Украина то не нужна, но еще больше они хотят насолить теперь России, поняв, на сколько она слаба и на сколько она подконтрольна теперь им..
Ну и потому раздел как бы откладывается.
От Украины требуется одно, доказать, что она может.
С этого и будут плясать.
Хотя Западу война на износ как бы необходима, чтобы отобрать например те же курильские острова..
Япония к этому готова будет через лет 5..
Если Россия будет изматывать себя дальше..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:37
#9708
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Цитата:
111:
Гиркин

Этот персонаж вообще непонятно как близко был к линии фронта и почему так быстро вернулся в Москву.
Много что уже наговорил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:37
#9709
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Хех..
Происходит это не в какой нибудь голодной Ойропе и не в Нищей Америке..
Происходит это в богатом регионе Екатеринбурга уже в этом году..
Люди обезумели от голода и собирают еду в помойках и это не бомжи..





Но ничего, Путин жеж все правильно делает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:41
#9710
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Цитата:
kbkz1980:
Много что уже наговорил.

Но факт, говорит правильные вещи, если судить о том, что говорить такое, как например он говорил о мобилизации еще в мае по моему и критиковал Шойгу, многие боятся.
Он честно говорил, что без мобилизации Россия проиграет сразу, что было доказано после с потерей харьковской области и Херсона.
Сейчас говорит что надо минимум 500 тысяч новых мобиков, что поразительно, но это правда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:44
#9711
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Это как например русский националист Демушкин.
Всегда приятно слышать его правильные речи, наличие хорошего русского языка, не смотря что он наци..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:47
#9712
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С каких то пор начал нравиться и Пригожин.
Говорит все правильно и с раскладом.



Особенно про идиотский прогноз Медведева..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:52
#9713
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Тут Пригожин поздравляет своих бойцов прямо на передовой.
Достойно уважения.



Ну и дарует жизнь некоторым Героям России, которые находились в заключении за убийства..
Теперь они Герои и свободные люди..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 22:58
#9714
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Ну и Пригожин смело и прямо в глаза признал, что пока не может захватить Бахмут.
Кто из Генералов в этом честно признается?
За это тоже нужно уважать, за честность..



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21350
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 23:01
#9715
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Жаль, что очень мало русских бойцов, кто достоин уважения.
Те же военкоры, которые сперва говорили как бы правду, теперь из перекупил Путин и они начали врать..
Один даже, есть некто Пегов, за то, что пнул мину Лепесток как последний баран, и ему отодрало ступню, его Путин наградил орденом Мужества..
За что?
Ну не за ступню же!
За язык!
Который врет..
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