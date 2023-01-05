Отправлено: - 18:20

сайлау курманов:

Вроде все логично, однако руководство страны сидит в Астане, а крушили на юге, как это объяснить? К тому же солнцеликий сам выбрал кому посох вручить, тут что-то совсем другое.

Цитата:Тоже не думаю, что была борьба за власть...