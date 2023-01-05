Отправлено: - 18:18

Skeptic:

Здесь можно главный вопрос задать. Масимов - просто организатор? Тогда кто заказчик? Или Масимов сам хотел взять власть? Тогда почему он это делал в Алма-Ате, а не в Астане? Там ближе к цели. Проще было бы захватить Ак-Орду. ... Мутно как-то всё. Как и год назад.

Цитата:Согласен!Думаю, что окончательная оценка и выводы тех событий до сих пор не сделаны.