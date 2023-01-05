Отправлено: - 21:33

сайлау курманов:

только русские 7 января

Цитата:Не только русская , но и сербская, грузинская , украинская и ещё какая то церковь отмечают 7 января. подробности можно спросит у Ю. Я.Бондаренко, он у нас преподавал теорию атеизма и религии.Там тоже политика по большому счёту, так как григорианский календарь был предложен папой Римским Григорием, то было скажем не с руки православной церкви принимать его.. Но есть еще новоюлианский календарь. чем он отличается от григорианского убей не помню, но кажется они основные праздники отмечают как католики.