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≡ Как будут встречать Рождество Христово православные христиане Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45891
Как будут встречать Рождество Христово православные христиане Костаная?
Отправлено: 05.01.23 - 12:45
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Первая литургия пройдет уже завтра утром, 6 января. А сразу после нее прихожанам в Константино-Еленинском кафедральном соборе будут раздавать традиционное рождественское блюдо – коливо.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2907
Re: Как будут встречать Рождество Христово православные...
Отправлено: 05.01.23 - 12:45
#1
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Что ещё за коливо придумали? Всю жизнь ортодоксальные христиане это варево называли кутьёй. Пришлось гуглить. Да, действительно в редких отдаленных селах средней полосы России кутью называют коливом. Чего у нас вдруг это название откопали? Никогда местные ортодоксальные христиане его так не называли. Впрочем, многие безграмотно и куличи "пасками" называют.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8945
Как будут встречать Рождество Христово православные христиане Костаная?
Отправлено: 05.01.23 - 12:54
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Что ещё за коливо придумали?

тоже об этом подумал... Думал ошибка, может сочиво, раз Сочельник рождественский.
Да, всегда кутья была.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5742
Re: Как будут встречать Рождество Христово православные...
Отправлено: 05.01.23 - 14:15
#3
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Нигде не найду инфу, зачем на две недели перенесли этот праздник, все отмечают 25 декабря, только русские 7 января
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
279
Re: Как будут встречать Рождество Христово православные...
Отправлено: 05.01.23 - 14:24
#4
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Цитата:
сайлау курманов:

Ну я думаю не ошибусь если отвечу что разница в датах вызвана переходом с юлианского на григорианский календарь. При этом церковь не стала тупо ссылаться на дату как в европе. А пересчитала. По старому новый год с 13 на 14е. соотвественно 25 декабрю соответствует 7 января по новому стилю
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1045
Re: Как будут встречать Рождество Христово православные...
Отправлено: 05.01.23 - 21:33
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
только русские 7 января

Не только русская , но и сербская, грузинская , украинская и ещё какая то церковь отмечают 7 января. подробности можно спросит у Ю. Я.Бондаренко, он у нас преподавал теорию атеизма и религии.Там тоже политика по большому счёту, так как григорианский календарь был предложен папой Римским Григорием, то было скажем не с руки православной церкви принимать его.. Но есть еще новоюлианский календарь. чем он отличается от григорианского убей не помню, но кажется они основные праздники отмечают как католики.
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