Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы

Отправлено: - 15:30

Я дико извиняюсь, но что-то меня стали раздражать веселящий народ или вот такие никчемные темы, что с того что я скажу что-то в тему.

У моих знакомых в орле сразу две похоронки в семье, не могу я как другие, мол не моя война, а тут вражеские эмблемы, лозунги