Отправлено: - 19:17

abaika95:

и лет через 50 мы будем читать о ней как о величайшей операции спецслужб

Цитата:1) Непонятно почему Путин начал войну против Украины - не из-за нарушенных прав русских украинцев же, это же смешно. С Крымом понятно- чихать хотел он на крымчан, главное - ВМБ ВМФ с подводными шхерами.2) Непонятно почему государственный переворот в Казахстане за 2 000 км. от столицы, от центральных государственных органов, телеграфа,банков и мостов и специально отдали на разграбление мородёрам провинциальный городок, дабы не портить красоту и величие Астаны перед Европой.И прокурор толком ничего и не скажет о кантаре, так же как и министр с/х о землях латифундистов.Кто это такой - кого все бояться.