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≡ Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45891
Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
Отправлено: 05.01.23 - 11:29
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Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до известного выступления президента, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов Силовикам не нужна специальная команда стрелять на поражение по преступникам, подчеркнул он.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
616
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 11:29
#1
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Было бы странным, если бы силовикам в подобных ситуациях нужно было ждать специальной команды аж от президента.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13314
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 11:46
#2
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Наш январь напоминал бунт в Лос Анджелесе 1992 года
Когда даже части нац гвардии в город вводили чтобы усмирить толпу
Тогда погибло около 50 человек при том что население там больше вооружено
У нас же всё сюсюкались до последнего пока толпа жгла машины и избивала солдат
Толпа пленных не берёт так и ответка справедливо должны быть такая же
А то что несколько зевак погибло так это всегда бывает
Нефиг с детьми гулять по улицам когда вокруг стреляют
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3567
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 16:24
#3
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Цитата:
abaika95:
Наш январь напоминал бунт в Лос Анджелесе


У нас был бунт или государственный переворот ??
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
616
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 16:40
#4
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О перевороте говорят, если он состоялся.
У нас говорить можно только о попытке переворота. Если она была. Ибо странно устраивать государственный переворот в городах, где свергнуть можно только местную власть. В Астане по сравнению с Алма-Атой была тишина. Центральную власть никто не трогал. Ак-Орду не штурмовали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21342
Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
Отправлено: 05.01.23 - 16:42
#5
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Цитата:
Skeptic:
Ибо странно устраивать государственный переворот в городах, где свергнуть можно только местную власть.

Это заблуждение.
Есть яркий пример с Донецком и Луганском, с последующей попыткой переворота в Киеве через 8 лет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
616
Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
Отправлено: 05.01.23 - 17:01
#6
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Даже не знаю...
СтОит ли что-то объяснять человеку, сознательно искажающему факты... Выдающему чёрное за белое и наоборот...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13314
Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
Отправлено: 05.01.23 - 17:16
#7
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Цитата:
ACROS:
У нас был бунт или государственный переворот ?

Народ вышел на бунт
А верхушка использовала народ чтобы состряпать свои дела
В итоге народ инструмент а верхушка главный выгодополучатель

Бунт декабря 1825 года
Солдаты шли думая что свергают Николая в пользу любимого в войсках Константина
А офицеры хотели убить императорскую семью и создать военную хунту с диктатором в лице Пестеля
В итоге у одних бунт у других попытка переворота

Только вот вопрос
А у нас гос переворот удался или нет?
Я что-то убей но не верю что назрабаев через масимова пытался свергнуть своего же ставленника токаева чтобы вернуться к власти
Это также смешно как если бы Ельцин в 2003 пытался свергнуть Путина
Они в одной упряжке и до сих пор Назарбаев ходит в акорду на встречи с президентами разных стран
Что это за заговрщик такой?))
Больше походит на то что перед российским вторжением в Украину у нас просто убрали всех тех от кормушки из числа старой команды Нана кто бы мог дистибилизировать обстановку во время войны
У тех у кого много власти было не в тему
Значит главный выгодополучатель действующий президент который действовал с одобрения старого
Получается что так
Значит переворот или операция "пурга-22" удалась и лет через 50 мы будем читать о ней как о величайшей операции спецслужб по перевороту в своей же стране
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21342
Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
Отправлено: 05.01.23 - 18:56
#8
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Цитата:
Skeptic:
СтОит ли что-то объяснять человеку, сознательно искажающему факты..

Как можно исказить факты того, что захват Украины начался ровно так же?
Как собственно и в Киргизии, когда смещали диктатора Акаева..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3567
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 19:17
#9
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Цитата:
abaika95:
и лет через 50 мы будем читать о ней как о величайшей операции спецслужб


1) Непонятно почему Путин начал войну против Украины - не из-за нарушенных прав русских украинцев же, это же смешно. С Крымом понятно- чихать хотел он на крымчан, главное - ВМБ ВМФ с подводными шхерами.
2) Непонятно почему государственный переворот в Казахстане за 2 000 км. от столицы, от центральных государственных органов, телеграфа,банков и мостов и специально отдали на разграбление мородёрам провинциальный городок, дабы не портить красоту и величие Астаны перед Европой.

И прокурор толком ничего и не скажет о кантаре, так же как и министр с/х о землях латифундистов.
Кто это такой - кого все бояться.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
180
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 21:14
#10
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Гладко было на бумаге.
До выборов нового(!) президента 6,5 лет.
По идее уже должна начаться активная работа новых политических партий, новые лица должны появиться в политике, которые будут в бюллетенях в 2029 году.
Либо снова очередное назначение приемника под ширмой выборов с техническими кандидатами.
Опыт Южной Кореи и Сингапура показывает, что сменяемая власть - лучшее лекарство от поголовной коррупции.
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