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Генпрокурора спросили о главном организаторе январских беспорядков
Генпрокурора спросили о главном организаторе январских беспорядков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45891
Генпрокурора спросили о главном организаторе январских беспорядков
Отправлено: 05.01.23 - 14:24
Генерального прокурора Берика Асылова спросили о главном организаторе январских беспорядков 2022 года в Казахстане. После заседания Мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов ответил на вопросы журналистов.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21342
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 14:24
Страхуется..
Вдруг Масяня откупится, он же пасть порвет маргала выколет потом кому угодно..
Вдруг Масяня откупится, он же пасть порвет маргала выколет потом кому угодно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5742
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 14:26
Трудом верится, зря на Масимова катят бочку. Возможно его вина в том, что не пресёк и дал развиться ситуацию, захотел бы он переворот, провернул бы без шума
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 16:29
Цитата://возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей Комитета национальной безопасности - и Масимова, и в том числе заместителей", -//
Самат Абиш - не входит в число первых руководителей КНБ ??
Самат Абиш - не входит в число первых руководителей КНБ ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 616
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 17:04
Здесь можно главный вопрос задать.
Масимов - просто организатор? Тогда кто заказчик?
Или Масимов сам хотел взять власть? Тогда почему он это делал в Алма-Ате, а не в Астане? Там ближе к цели. Проще было бы захватить Ак-Орду.
...
Мутно как-то всё. Как и год назад.
Масимов - просто организатор? Тогда кто заказчик?
Или Масимов сам хотел взять власть? Тогда почему он это делал в Алма-Ате, а не в Астане? Там ближе к цели. Проще было бы захватить Ак-Орду.
...
Мутно как-то всё. Как и год назад.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4331
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 18:18
Цитата:
Согласен!
Думаю, что окончательная оценка и выводы тех событий до сих пор не сделаны.
Skeptic:
Здесь можно главный вопрос задать. Масимов - просто организатор? Тогда кто заказчик? Или Масимов сам хотел взять власть? Тогда почему он это делал в Алма-Ате, а не в Астане? Там ближе к цели. Проще было бы захватить Ак-Орду. ... Мутно как-то всё. Как и год назад.
Здесь можно главный вопрос задать. Масимов - просто организатор? Тогда кто заказчик? Или Масимов сам хотел взять власть? Тогда почему он это делал в Алма-Ате, а не в Астане? Там ближе к цели. Проще было бы захватить Ак-Орду. ... Мутно как-то всё. Как и год назад.
Согласен!
Думаю, что окончательная оценка и выводы тех событий до сих пор не сделаны.
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 18:50
Цитата:
Лучше бы делали это в Костанае - 111 нащёлкал бы фоток, было бы что смотреть под Новый год.
Skeptic:
Тогда почему он это делал в Алма-Ате, а не в Астане?
Тогда почему он это делал в Алма-Ате, а не в Астане?
Лучше бы делали это в Костанае - 111 нащёлкал бы фоток, было бы что смотреть под Новый год.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 986
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 18:58
КГБ- шник проспавший переворот автоматически становится его участником, так в старину говорили. А в нашем случае, если не смог предотвратить, то возглавил
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1045
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 20:45
не верю! Абсолютно ничему, что сказал генпрокурор. Очередная попытка обелить власть и представить их белыми и пушистыми. В чём криминал, что Токаев дал приказ стрелять на поражение? Напомню, государство имеет право на насилие, мало того в экстренных случаях оно обязано это делать. И да он показал в январе, что может быть решительным и мужественным, что далеко не мягкотелый интеллигент, а имеет твёрдую руку,когда надо. Зачем же теперь стоять и мямлить, что на самом деле стрелять начали раньше , чем президент приказал.Напомню, он это озвучил публично и от своих слов не отказывался. А теперь он не причём, силовики раньше стрелять начали. Всё в старых традициях.
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 21:48
Цитата:
Согласен с вами: - уже в СМИ действия президента, устами его сладкоголосых приближённых, называют: - решительными, умелыми, правильными, мудрыми и прочими эпитетами.
А, он всего лишь навсего : - выполнял свою работу, которую клялся выполнять положив руку на Конституцию; -например сантехник чинит кран - и что петь ему за это дифирамбы ???
Как сказал Юджин - 30 лет - лизали; на 31 году то же самое - продолжается. 100 раз был прав Абай.
Кто дал команду стрелять в 2022 году - Токаев.
Молодец, за то что не сбежал и дал команду стрелять в вооруженных людей, которые хотели ограбить коммерческий киоск в Алма-Ате.
Кто дал команду стрелять в 2011 году в безоруженных людей, которые требовали всего лишь повышение зарплаты и улучшения условии труда по сравнению с иностранцами..- ?????.
Ни один военнослужащий не будет стрелять без команды. У военных должен быть письменный приказ от политического руководства.
При желании это всё легко установить: - было бы желание у политического руководства страны.
saba:
попытка обелить власть и представить их белыми и пушистыми.
попытка обелить власть и представить их белыми и пушистыми.
Согласен с вами: - уже в СМИ действия президента, устами его сладкоголосых приближённых, называют: - решительными, умелыми, правильными, мудрыми и прочими эпитетами.
А, он всего лишь навсего : - выполнял свою работу, которую клялся выполнять положив руку на Конституцию; -например сантехник чинит кран - и что петь ему за это дифирамбы ???
Как сказал Юджин - 30 лет - лизали; на 31 году то же самое - продолжается. 100 раз был прав Абай.
Кто дал команду стрелять в 2022 году - Токаев.
Молодец, за то что не сбежал и дал команду стрелять в вооруженных людей, которые хотели ограбить коммерческий киоск в Алма-Ате.
Кто дал команду стрелять в 2011 году в безоруженных людей, которые требовали всего лишь повышение зарплаты и улучшения условии труда по сравнению с иностранцами..- ?????.
Ни один военнослужащий не будет стрелять без команды. У военных должен быть письменный приказ от политического руководства.
При желании это всё легко установить: - было бы желание у политического руководства страны.
-
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