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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 646 из 647«1...644645646647»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 16:30
#9676
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Вот это не пойму, к чему я фотал, это типа без интернета можно было жить?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 16:38
#9677
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Ну и по вечерам иногда баловались роллами..
Классные были каникулы..
Без интернета..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1230
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 16:42
#9678
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Цитата:
111:
это типа без интернета можно было жить?

В принципе можно и без интернета жить, только для просмотра каналов нужно зарегистрироваться на сайте tv.telecom.kz, а для этого опять таки интернет нужен. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:17
#9679
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Гундяев делает очередную замануху, говоря о прекращении огня на православное Рождество..
В то время как его церковь благословила удары по Одессе на Пасху



-Сегодня, в страстную субботу было выпущено 7 ракет по Одессе. Просто так, наугад, для страха. 2 или 3 сбили, одна попала в многоэтажку. Погибло 8 человек и 3-х месячный ребенок. Вот отсюда и следует извлекать "смысл" этой войны, этого военного преступления России против человечности."
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:18
#9680
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Еще что то, как христиане убивают христиан..

-Практически в момент схождения благодатного огня российский "православный" огонь обрушен на Одессу. Город великой истории и культуры, город борьбы и страданий. Гибнут мирные жители, среди них трехмесячный младенец. Девочка Кира вместе с мамой и бабушкой…Эйзенштейновская коляска с ребенком из «Броненосца «Потемкин», катастрофически катящаяся по потемкинской лестнице - символ изуверской жестокости 20-го века - снова актуален в 21-м. И те, кто совершили это сатанинское преступление в Великую Субботу, навсегда войдут в историю, как вошли Ирод и те, кто распяли Христа.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:22
#9681
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Екатерина Барабаш:

-Пока в Иерусалиме сходил Благодатный огонь, русские подонки слали свой смертельный огонь на Одессу. Убит трёхмесячный малыш. Православный русский народ готовится к Пасхе. В результате обстрела несколько мирных жителей Одессы погибли. В их числе и трёхмесячная девочка Кира с мамой и бабушкой."

Так стоит ли верить русской церкви?
По моему нет..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:23
#9682
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Цитата:
111:
христиане убивают христиан


Чёрт с ними с русскими, с украинцами: - хотят, пусть убивают друг-друга, воздух будет чище.

Что там у нас на площади: - на годовщину кантара никто не собирается на площади, не буянят, костры не жгут ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:24
#9683
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Андрей Лошак:

-Русский мир поздравил одесситов с Пасхой. 6 убитых, включая 3-месячного ребенка, 18 раненых. Это предварительные данные. Представьте, сидели люди дома, куличи готовили, яйца красили, на крестный ход ночью собирались. И тут в комнату прилетает российская ракета. За что? Почему? То ли какой-то рукожопый летеха с похмела направил мимо цели свое высокоточное оружие, то ли получил очередной безумный приказ и послушно отдал под козырек - для погибших и умирающих сейчас под завалами это уже не имеет значения. Ракетные обстрелы жилых кварталов происходят в Украине каждый день, но когда в родном для тебя городе да еще и в канун Пасхи, становится совсем невыносимо... Господи, сделай уже что-то с этими чертями

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:30
#9684
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Завтра на Рождество Христово конечно же ждем очередных чудовищных атак на мирные города Украины, которые своими дальнобойными ракетами совершают геноцид к мирным православным христианам трусливо и издалека.
Ну бейте по военным, на линии соприкосновения, нет же, надо убивать мирных граждан и их детей..
Просто осквернители и нехристи, этих собак больше назвать никак нельзя..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:31
#9685
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Цитата:
ACROS:
Что там у нас на площади: - на

На площади все спокойно, только пришли оттуда

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:32
#9686
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И тут нормально, народ гуляет и радуется

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:36
#9687
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Ну долго терпели..
Сегодня уже сели на черепаху..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:40
#9688
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Колесо..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:42
#9689
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Всегда мечтал покататься зимой на колесе..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.01.23 - 19:43
#9690
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И вот мы внутри

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