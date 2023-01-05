Гундяев делает очередную замануху, говоря о прекращении огня на православное Рождество.. В то время как его церковь благословила удары по Одессе на Пасху
-Сегодня, в страстную субботу было выпущено 7 ракет по Одессе. Просто так, наугад, для страха. 2 или 3 сбили, одна попала в многоэтажку. Погибло 8 человек и 3-х месячный ребенок. Вот отсюда и следует извлекать "смысл" этой войны, этого военного преступления России против человечности."
-Практически в момент схождения благодатного огня российский "православный" огонь обрушен на Одессу. Город великой истории и культуры, город борьбы и страданий. Гибнут мирные жители, среди них трехмесячный младенец. Девочка Кира вместе с мамой и бабушкой…Эйзенштейновская коляска с ребенком из «Броненосца «Потемкин», катастрофически катящаяся по потемкинской лестнице - символ изуверской жестокости 20-го века - снова актуален в 21-м. И те, кто совершили это сатанинское преступление в Великую Субботу, навсегда войдут в историю, как вошли Ирод и те, кто распяли Христа.
-Пока в Иерусалиме сходил Благодатный огонь, русские подонки слали свой смертельный огонь на Одессу. Убит трёхмесячный малыш. Православный русский народ готовится к Пасхе. В результате обстрела несколько мирных жителей Одессы погибли. В их числе и трёхмесячная девочка Кира с мамой и бабушкой."
Так стоит ли верить русской церкви? По моему нет..
-Русский мир поздравил одесситов с Пасхой. 6 убитых, включая 3-месячного ребенка, 18 раненых. Это предварительные данные. Представьте, сидели люди дома, куличи готовили, яйца красили, на крестный ход ночью собирались. И тут в комнату прилетает российская ракета. За что? Почему? То ли какой-то рукожопый летеха с похмела направил мимо цели свое высокоточное оружие, то ли получил очередной безумный приказ и послушно отдал под козырек - для погибших и умирающих сейчас под завалами это уже не имеет значения. Ракетные обстрелы жилых кварталов происходят в Украине каждый день, но когда в родном для тебя городе да еще и в канун Пасхи, становится совсем невыносимо... Господи, сделай уже что-то с этими чертями
Завтра на Рождество Христово конечно же ждем очередных чудовищных атак на мирные города Украины, которые своими дальнобойными ракетами совершают геноцид к мирным православным христианам трусливо и издалека. Ну бейте по военным, на линии соприкосновения, нет же, надо убивать мирных граждан и их детей.. Просто осквернители и нехристи, этих собак больше назвать никак нельзя..
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