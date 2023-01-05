Отправлено: - 19:24

Андрей Лошак:-Русский мир поздравил одесситов с Пасхой. 6 убитых, включая 3-месячного ребенка, 18 раненых. Это предварительные данные. Представьте, сидели люди дома, куличи готовили, яйца красили, на крестный ход ночью собирались. И тут в комнату прилетает российская ракета. За что? Почему? То ли какой-то рукожопый летеха с похмела направил мимо цели свое высокоточное оружие, то ли получил очередной безумный приказ и послушно отдал под козырек - для погибших и умирающих сейчас под завалами это уже не имеет значения. Ракетные обстрелы жилых кварталов происходят в Украине каждый день, но когда в родном для тебя городе да еще и в канун Пасхи, становится совсем невыносимо... Господи, сделай уже что-то с этими чертями