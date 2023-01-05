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≡ Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45890
Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
Отправлено: 05.01.23 - 11:29
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Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до известного выступления президента, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов Силовикам не нужна специальная команда стрелять на поражение по преступникам, подчеркнул он.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
614
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 11:29
#1
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Было бы странным, если бы силовикам в подобных ситуациях нужно было ждать специальной команды аж от президента.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13313
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 11:46
#2
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Наш январь напоминал бунт в Лос Анджелесе 1992 года
Когда даже части нац гвардии в город вводили чтобы усмирить толпу
Тогда погибло около 50 человек при том что население там больше вооружено
У нас же всё сюсюкались до последнего пока толпа жгла машины и избивала солдат
Толпа пленных не берёт так и ответка справедливо должны быть такая же
А то что несколько зевак погибло так это всегда бывает
Нефиг с детьми гулять по улицам когда вокруг стреляют
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3560
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 16:24
#3
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Цитата:
abaika95:
Наш январь напоминал бунт в Лос Анджелесе


У нас был бунт или государственный переворот ??
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
614
Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...
Отправлено: 05.01.23 - 16:40
#4
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О перевороте говорят, если он состоялся.
У нас говорить можно только о попытке переворота. Если она была. Ибо странно устраивать государственный переворот в городах, где свергнуть можно только местную власть. В Астане по сравнению с Алма-Атой была тишина. Центральную власть никто не трогал. Ак-Орду не штурмовали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21315
Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до выступления президента
Отправлено: 05.01.23 - 16:42
#5
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Цитата:
Skeptic:
Ибо странно устраивать государственный переворот в городах, где свергнуть можно только местную власть.

Это заблуждение.
Есть яркий пример с Донецком и Луганском, с последующей попыткой переворота в Киеве через 8 лет.
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