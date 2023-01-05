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≡ Генпрокурора спросили о главном организаторе январских беспорядков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45890
Генпрокурора спросили о главном организаторе январских беспорядков
Отправлено: 05.01.23 - 14:24
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Генерального прокурора Берика Асылова спросили о главном организаторе январских беспорядков 2022 года в Казахстане. После заседания Мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов ответил на вопросы журналистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21315
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 14:24
#1
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Страхуется..
Вдруг Масяня откупится, он же пасть порвет маргала выколет потом кому угодно..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5742
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 14:26
#2
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Трудом верится, зря на Масимова катят бочку. Возможно его вина в том, что не пресёк и дал развиться ситуацию, захотел бы он переворот, провернул бы без шума
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3560
Re: Генпрокурора спросили о главном организаторе январских...
Отправлено: 05.01.23 - 16:29
#3
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Цитата://возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей Комитета национальной безопасности - и Масимова, и в том числе заместителей", -//

Самат Абиш - не входит в число первых руководителей КНБ ??
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