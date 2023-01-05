Re: Генпрокурор: Огонь по нападавшим во время январских событий...

Отправлено: - 11:46

Наш январь напоминал бунт в Лос Анджелесе 1992 года

Когда даже части нац гвардии в город вводили чтобы усмирить толпу

Тогда погибло около 50 человек при том что население там больше вооружено

У нас же всё сюсюкались до последнего пока толпа жгла машины и избивала солдат

Толпа пленных не берёт так и ответка справедливо должны быть такая же

А то что несколько зевак погибло так это всегда бывает

Нефиг с детьми гулять по улицам когда вокруг стреляют