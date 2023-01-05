«Причиной стали перебои с поставками мяса из России, возникшие после вторжения в Украину. Это изменило глобальные цепочки поставок и это отразилось на бывшей советской республике», - пишет издание Bloomberg. Читать новость
Давно уже писалось что мясо в Казахстане хорошего качества но при этом дорогое Не подходящее для общепита В России же австралийская водянистая химка и очень дешманская поэтому и закупали его там Но сейчас мак справедливо возразил что нефиг закупать продукцию у вражеской франшизы "вкус очка" А с Турции везти дорого Вот и сели в лужу
Жалко рабочие места Продуктовые цепочки Да и в целом мак вкуснейший фастфуд на перекус И рекламный бренд привлекающий инвестиции
с самого первого дня работы этой забегаловки к ней крайне отрицательное отношение было. И потому что это американский продукт и потому что местные алчные вожди причастны к этому бизнесу. Но в первую очередь жаль деревья, которых с этого места выдернули.
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