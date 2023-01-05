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≡ Операция по смещению высшего руководства была тщательно спланирована - генпрокурор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45888
Операция по смещению высшего руководства была тщательно спланирована - генпрокурор
Отправлено: 05.01.23 - 13:03
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Генеральный прокурор подчеркнул, что в январе ситуация в стране была очень сложной. По его словам, людям, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, нужен был только удобный повод для протестов - им оказался рост цены на газ.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5737
Re: Операция по смещению высшего руководства была тщательно...
Отправлено: 05.01.23 - 13:03
#1
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Вроде все логично, однако руководство страны сидит в Астане, а крушили на юге, как это объяснить? К тому же солнцеликий сам выбрал кому посох вручить, тут что-то совсем другое.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2907
Операция по смещению высшего руководства была тщательно спланирована - генпрокурор
Отправлено: 05.01.23 - 13:11
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
тут что-то совсем другое.

Узнаем всё, когда реально произойдет смена власти.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21284
Re: Операция по смещению высшего руководства была тщательно...
Отправлено: 05.01.23 - 13:22
#3
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Само собой переворот..
Защищать свои инвестиции, или попросту наворованное, будут и будут продолжать это делать.
Бабла много, на такие деньги можно сделать небольшую войнушку..
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