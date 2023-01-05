Отправлено: - 13:03

Генеральный прокурор подчеркнул, что в январе ситуация в стране была очень сложной. По его словам, людям, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, нужен был только удобный повод для протестов - им оказался рост цены на газ.